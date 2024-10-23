Анри отдал бы «Золотой мяч» Родри: «Полузащитники – сердце команды. Люди забывают о них и о том, что они делают. Винисиус был не очень хорош на Кубке Америки»
Тьерри Анри назвал игрока, которому отдал бы «Золотой мяч» в этом году.
«Родри. Я всегда хотел, чтобы Хави и Андрес Иньеста выиграли его, когда они играли.
Люди забывают о полузащитниках и о том, что они делают. Они – сердце команды. Родри – сердце «Манчестер Сити». Я знаю, что он не выиграл Лигу чемпионов [в прошлом сезоне], но он выиграл Евро [со сборной Испании].
Винисиус Жуниор был не очень хорош на Кубке Америки. Но будет ли он достойным победителем? Да», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в эфире CBS Sports.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metro
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