Анри отдал бы «Золотой мяч» Родри: «Полузащитники – сердце команды. Люди забывают о них и о том, что они делают. Винисиус был не очень хорош на Кубке Америки»

Тьерри Анри назвал игрока, которому отдал бы «Золотой мяч» в этом году.

«Родри. Я всегда хотел, чтобы Хави и Андрес Иньеста выиграли его, когда они играли.

Люди забывают о полузащитниках и о том, что они делают. Они – сердце команды. Родри – сердце «Манчестер Сити ». Я знаю, что он не выиграл Лигу чемпионов [в прошлом сезоне], но он выиграл Евро [со сборной Испании ].

Винисиус Жуниор был не очень хорош на Кубке Америки. Но будет ли он достойным победителем? Да», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в эфире CBS Sports.