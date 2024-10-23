«Золотой мяч». Бензема после хет-трика Винисиуса в матче с «Боруссией»
Карим Бензема отреагировал на хет-трик Винисиуса Жуниора.
Вингер «Реала» забил три мяча в ворота «Боруссии» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:2).
После игры бразилец выложил несколько фотографий в соцсети, подписав их: «Мы – «Реал Мадрид» 🤍✨».
«Золотой мяч», – написал бывший игрок «Реала», а ныне нападающий «Аль-Иттихада» Бензема в комментариях.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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