«Золотой мяч». Бензема после хет-трика Винисиуса в матче с «Боруссией»

Карим Бензема отреагировал на хет-трик Винисиуса Жуниора.

Вингер «Реала» забил три мяча в ворота «Боруссии » в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:2).

После игры бразилец выложил несколько фотографий в соцсети, подписав их: «Мы – «Реал Мадрид » 🤍✨».

«Золотой мяч », – написал бывший игрок «Реала», а ныне нападающий «Аль-Иттихада» Бензема в комментариях.