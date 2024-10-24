Ривалдо: «Винисиус – фаворит «Золотого мяча» за все, что он сделал в ЛЧ и Ла Лиге, даже если дела в сборной пошли не так хорошо»
Ривалдо заявил, что Винисиус заслуживает «Золотой мяч».
– Как вы думаете, Винисиус заслуживает «Золотой мяч»?
– Игра как у Винисиуса всегда значима. Я уверен, что он надеется выиграть «Золотой мяч» за все, что он сделал в Лиге чемпионов и Ла Лиге с «Мадридом», даже если дела в сборной пошли не так хорошо.
Для меня Винисиус – фаворит на получение «Золотого мяча», – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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