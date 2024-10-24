Ривалдо: «Винисиус – фаворит «Золотого мяча» за все, что он сделал в ЛЧ и Ла Лиге, даже если дела в сборной пошли не так хорошо»

Ривалдо заявил, что Винисиус заслуживает «Золотой мяч».

– Как вы думаете, Винисиус заслуживает «Золотой мяч»?

– Игра как у Винисиуса всегда значима. Я уверен, что он надеется выиграть «Золотой мяч » за все, что он сделал в Лиге чемпионов и Ла Лиге с «Мадридом », даже если дела в сборной пошли не так хорошо.

Для меня Винисиус – фаворит на получение «Золотого мяча», – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии .

Никогда не сомневайтесь в Винисиусе