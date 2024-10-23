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Кросас о Винисиусе: «Бесспорный «Золотой мяч». Нет более отважного и решающего футболиста, он всегда проявляет себя в самые важные моменты»

Марк Кросас считает, что «Золотой мяч» должен получить Винисиус Жуниор.

«Если оставить в стороне шумиху, оправданную или нет, которую генерирует Винисиус, сегодня в мире нет более отважного и решающего футболиста, чем он.

Он всегда проявляет себя в самые важные моменты. Бесспорный «Золотой мяч», – написал в твиттере воспитанник «Барселоны», в прошлом выступавший за «Волгу».

Васкес о хет-трике Винисиуса «Боруссии»: «Самый решающий игрок мира. Его 2-й тайм нужно показывать детям, чтобы они видели, как нужно играть»

«Золотой мяч». Бензема после хет-трика Винисиуса в матче с «Боруссией»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Марка Кросаса
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