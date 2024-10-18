Аршавин о пиве: «Это не мой напиток. Какой мой – секретик»
Андрей Аршавин прокомментировал слова Максима Глушенкова о пиве после матчей.
Ранее полузащитник «Зенита» заявил: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
«Это выбор Глушенкова. Я знаю спортсменов, которые тоже пили пиво. Что касается меня, то это не мой напиток. Какой мой? Секретик.
Когда вновь увидим Максима на поле? Я не в курсе», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
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