Депутат Милонов против пива на стадионах: «На стадионе будет дух пивного отрыгона, а не спорта. Еще стриптиз и казино устроить можно. Нажраться можно в любом баре с телевизором»

Виталий Милонов резко высказался против продажи пива на стадионах.

«Мы так гордились, что начинаем освобождать спорт от пьянки и бухла. Я понимаю, что для многих людей, которые сами в футбол не играют, футбол неразрывно связан с напиванием и неспортивным поведением в виде стояния на корячках в плачевном состоянии. Но для этого есть бары.

Если человек хочет нажраться, он может пойти в любой бар, где есть большой телевизор, и там накидаться до поросячьего визга. Но мы говорим про стадион, там дух спорта, а получается, что будет дух какого-то пивного отрыгона.

К чему мы стремимся? Все деньгами исчислять, что ли? А давайте водку продавать. Водочные корпорации еще больше денег будут давать футбольным клубам. Или сигареты вернем. Можно еще стриптиз и казино устроить.

Но спорт – это идея, а не только деньги», – сказал депутат Госдумы.