Депутат Свищев о Пьяниче: «Хорошо, что поменял мнение, приехав в Россию – таких случаев должно быть больше. Там против нас шовинистическая кампания – детьми только не питаемся»

Дмитрий Свищев высказался об извинениях Миралема Пьянича за слова о России.

Ранее хавбек сборной Боснии и Герцеговины, перешедший в ЦСКА в сентябре, пояснил свои слова об отказе играть с Россией в 2022 году: «Приношу извинения, если кого-то задели мои слова. Я затронул лишь тему безопасности и отсутствия информации».

«Почему он вообще изначально так плохо был настроен по отношению к России, кто ему все эти тексты дал, или он действительно думал, что с Россией нельзя дружить? Но сейчас мы видим, что он играет, поменял мнение, приехав к нам. Это тоже хорошо.

Таких случаев должно быть больше и чаще. К сожалению, там шовинистическая кампания против России. Для них у нас все плохое и опасное, только детьми вот не питаемся», – сказал депутат Госдумы.