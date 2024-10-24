Пьянич о русском языке: «Хочу выучить, дайте мне 5 месяцев. Будет просто, в боснийском есть похожие слова. На тренировках я понимаю, о чем говорят россияне»
Миралем Пьянич планирует выучить русский язык.
Боснийский полузащитник стал игроком ЦСКА в сентябре этого года.
– Ты знаешь семь языков. Уже начал учить русский?
– Честно, хочу выучить. И думаю, что это будет просто. В боснийском языке есть похожие слова. Если регулярно практиковаться, все получится. Например, на тренировках я понимаю, о чем говорят россияне.
– Когда заговоришь сам?
– Дайте мне пять месяцев.
– Наймешь репетитора?
– Нет. Когда я приезжал в Италию или Испанию, я не говорил на этих языках. Плюс у меня никогда не было репетиторов. Учил языки сам в процессе игры, – сказал хавбек ЦСКА Миралем Пьянич.
Пьянич о деньгах: «У меня 40-50 апартаментов и 10 домов – я рано начал инвестировать. Если не заботишься о накоплениях, после карьеры можно остаться ни с чем»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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