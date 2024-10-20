Глушаков о «Спартаке»: «Никакие шансы не потеряны, отрыв несложно отыграть. Посмотрим в конце чемпионата»
Денис Глушаков заявил, что «Спартак» сохраняет шансы на чемпионство в этом сезоне.
В матче 12-го тура Мир РПЛ красно-белые разгромно проиграли «Краснодару» (0:3). Команда Деяна Станковича занимает 6-е место в таблице, отставая от лидера на 11 очков.
«Отрыв по очкам отыграть несложно. Давайте посмотрим в конце чемпионата. В любом случае другие команды же тоже будут играть. Интересно, как будет готовиться любая команда ко второй части чемпионата.
Надо ждать, никакие шансы у «Спартака» не потеряны. Но очки терять нельзя, они на вес золота», – сказал полузащитник «Химок».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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