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Глушаков о «Спартаке»: «Никакие шансы не потеряны, отрыв несложно отыграть. Посмотрим в конце чемпионата»

Денис Глушаков заявил, что «Спартак» сохраняет шансы на чемпионство в этом сезоне.

В матче 12-го тура Мир РПЛ красно-белые разгромно проиграли «Краснодару» (0:3). Команда Деяна Станковича занимает 6-е место в таблице, отставая от лидера на 11 очков.

«Отрыв по очкам отыграть несложно. Давайте посмотрим в конце чемпионата. В любом случае другие команды же тоже будут играть. Интересно, как будет готовиться любая команда ко второй части чемпионата.

Надо ждать, никакие шансы у «Спартака» не потеряны. Но очки терять нельзя, они на вес золота», – сказал полузащитник «Химок».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Глушаков
logoЧемпионат.com
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