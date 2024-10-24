Денис Глушаков: «Жить на 30 тысяч нереально. Есть частные садики и школы. Плюс надо одеться, покушать – все стоит денег»
Ранее голкипер «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что может прожить в городе на 30 тысяч рублей в месяц без учета аренды квартиры.
– Евгений Латышонок сказал, что может прожить месяц на 30 тысяч. Когда вы читаете о таких суммах, верите?
– Понятно, что футболист, может быть, хочет показаться скромнее, когда у него берут интервью. Но жить на 30 тысяч – это нереально, я по себе знаю. У меня трое детей, жена, машины, налоги – выходит очень большая сумма.
– Юрий Жирков сказал, что тратит больше миллиона.
– Я не считал, честно. Наверное, плюс-минус столько и выходит. Смотря в какое время года. С налогами может быть больше или меньше.
– Собрать ребенка в школу – это уже тысяч 50.
– Не забывайте, что еще есть частные садики и школы. Плюс надо одеться, покушать – все стоит денег, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива», числящийся в «Химках».
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