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Денис Глушаков: «Жить на 30 тысяч нереально. Есть частные садики и школы. Плюс надо одеться, покушать – все стоит денег»

Денис Глушаков не верит, что можно прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

Ранее голкипер «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что может прожить в городе на 30 тысяч рублей в месяц без учета аренды квартиры.

– Евгений Латышонок сказал, что может прожить месяц на 30 тысяч. Когда вы читаете о таких суммах, верите?

– Понятно, что футболист, может быть, хочет показаться скромнее, когда у него берут интервью. Но жить на 30 тысяч – это нереально, я по себе знаю. У меня трое детей, жена, машины, налоги – выходит очень большая сумма.

– Юрий Жирков сказал, что тратит больше миллиона.

– Я не считал, честно. Наверное, плюс-минус столько и выходит. Смотря в какое время года. С налогами может быть больше или меньше.

– Собрать ребенка в школу – это уже тысяч 50.

– Не забывайте, что еще есть частные садики и школы. Плюс надо одеться, покушать – все стоит денег, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива», числящийся в «Химках».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Глушаков
logoЕвгений Латышонок
деньги
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