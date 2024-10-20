Денис Глушаков: «Заочно мы с Загитовой друг друга знаем, если будет нужно – вполне можно пообщаться»

Денис Глушаков заявил, что на коньках он «как корова на льду».

Глушаков принял участие в форуме «Россия – спортивная держава», который прошел в Уфе 17-19 октября.

– С кем из олимпийцев хотели бы познакомиться?

– На форуме было много уважаемых людей из разных видов спорта, я со многими знаком, общаюсь на разные темы. Мы собрались для одного дела – развития спорта в России.

– Месси из мира фигурного катания Алина Загитова в их числе?

– Заочно мы друг друга знаем, если будет нужно, думаю, вполне можно будет пообщаться.

– В каком виде спорта хотели бы себя попробовать? К примеру, глава биатлона приглашал футболистов на лыжню.

– Я бы с Юрой Борзаковским пробежал дистанцию, мне бы этого хватило.

– А в фигурном катании показательный номер сделать?

– Денис Глушаков на коньках как корова на льду, ха-ха, – сказал экс-футболист сборной России.