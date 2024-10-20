Денис Глушаков: «Заочно мы с Загитовой друг друга знаем, если будет нужно – вполне можно пообщаться»
Глушаков принял участие в форуме «Россия – спортивная держава», который прошел в Уфе 17-19 октября.
– С кем из олимпийцев хотели бы познакомиться?
– На форуме было много уважаемых людей из разных видов спорта, я со многими знаком, общаюсь на разные темы. Мы собрались для одного дела – развития спорта в России.
– Месси из мира фигурного катания Алина Загитова в их числе?
– Заочно мы друг друга знаем, если будет нужно, думаю, вполне можно будет пообщаться.
– В каком виде спорта хотели бы себя попробовать? К примеру, глава биатлона приглашал футболистов на лыжню.
– Я бы с Юрой Борзаковским пробежал дистанцию, мне бы этого хватило.
– А в фигурном катании показательный номер сделать?
– Денис Глушаков на коньках как корова на льду, ха-ха, – сказал экс-футболист сборной России.
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