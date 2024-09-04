Видели детей, которые переодеваются в животных, бегают на четвереньках и рычат? В какой-то мере они даже спортсмены
Объясняют ортопед и психолог.
Новый тренд называется квадробика – анималистическое увлечение детей и подростков 9-14 лет, которое пришло в Россию вслед за хобби-хорсингом и культурой фурри. Как говорится в описании телеграм-канала «Квадробика – звериный стиль», квадробика – это «разновидность паркура и вид спортивной подготовки, заключающийся в передвижении человека на четырех конечностях, имитирующий движения животных (ходьбу, бег, прыжки), их походку и характерные аллюры».
Участники движения занимаются в парках, лесах, общественных пространствах. У квадроберов все как в настоящем спорте: разминка с растяжкой и пробежкой, упражнения – они разучивают движения как у животных, прыгают через препятствия, разрабатывают технику, чтобы не получить травмы – и даже соревнования с призами и победителями.
Но это не просто физическая имитация животного. Квадроберы также готовят «наряд» – надевают маску, перчатки-лапки, искусственные хвосты. В этом квадроберы похожи на фурри – еще одно движение подростков, изображающих животных, но это не одно и то же.
Основатель квадробики – японец Кэнити Ито. В детстве его сравнивали с обезьяной из-за специфической внешности, а потом он придумал 6 техник бега на четвереньках, вдохновляясь повадками мартышек
«На самом деле меня не беспокоило, [что меня дразнят обезьянкой], потому что они мне действительно нравились, и где-то внутри у меня было желание перенять одну из их черт. Когда я увидел обезьяну, которая умела быстро бегать, я понял, что нашел ее – и с этого момента я каждый день тренировался бегать как обезьяна», – рассказывал Кэнити в интервью Reuters.
Несколько лет Кэнити Ито тренировался бегать на четвереньках особенным образом. Для этого он даже работал мойщиком полов и дома все делал на четвереньках, чтобы иметь возможность больше отрабатывать свои движения. Также Ито посещал зоопарк, чтобы наблюдать за повадками обезьян – вдохновением для него стали африканские мартышки-гусары.
Иногда Кэнити забирали в полицию за странное поведение, ведь он передвигался по своему району на четвереньках. Когда Кэнити решил потренироваться в горах, чтобы ему никто не мешал, в первый же день его чуть не пристрелил охотник, принявший его за кабана. И это при том, что Ито, в отличие от своих последователей, даже не наряжался в животного.
Тренировки не прошли даром: Ито попал в Книгу рекордов Гиннеса с мировым рекордом – он пробежал стометровку на четвереньках за 18,58 сек.
В следующие годы Кэнити Ито неоднократно превосходил свои достижения. В 2012-м он пробежал ту же дистанцию за 17,47 сек., в следующем году – еще быстрее, за 16,87 сек. Через два года Ито снова бьет свой же рекорд, пробегая 100 метров на четвереньках за 15,71 сек.
Сейчас Ито 42 года, он управляет компанией по солнечной энергетике в Японии и продолжает заниматься своим увлечением вместе с единомышленниками. В 2016-м он даже появился в клипе австралийской инди-рок группы The Jezabels на песню My Love Is My Disease – в роли четвероногого преследователя главного героя. Впрочем, в клипе участвует буквально целая стая квадроберов.
В России тренд на квадробику появился в 2024 году. Некоторые последователи так сильно вжились в роль лисиц и волков, что стали есть корм и кусать прохожих
В России квадробика стала популярной весной 2024 года. Но дети чаще всего ничего не знают об идейном вдохновителе своего движения: они узнают о квадробике из соцсетей, и соцсети же, в том числе мотивируют их заняться этим делом, чтобы было, что постить на своих страничках. Кроме того, дети стремятся социализироваться и буквально сбиваться в стаи – вполне подходящий вариант для выполнения этой цели.
Отличие квадроберов от похожих движений фурри и терианов состоит в том, что у них есть спортивная подоплека: квадроберы занимаются физической активностью и соревнуются.
Для фурри олицетворение себя через животное – способ творческого самовыражения и сочетание с антропоморфизмом: участники движения придумывают собственных персонажей с их характерами и биографией. Ни фурри, ни квадроберы не считают себя животными, только ассоциируют себя с ними. Это отличает их от терианов, которые могут использовать тотемы, проводить ритуалы и по-настоящему вживаться в роль териантропа – животного, духовную связь с которым они чувствуют и которого выбрали олицетворять.
Считается, что здоровый териантроп сдерживает свою звериную сущность в публичном пространстве и именно это отличает его от психически больного человека и от подростков, которые настолько сильно и нездорово погрузились в свое перевоплощение, что начинают есть корм и кусать людей.
Спросили у Анастасии Колковой, практикующего психолога для взрослых и детей, почему людям, особенно подросткам, нравятся такие увлечения и есть ли какие-то сигналы, по которым можно понять, что с психикой не все в порядке и нужна специализированная помощь.
По словам Анастасии, главная задача подросткового возраста – налаживание социальных связей, общение в кругу сверстников и поиск «своих людей». Для этого возраста характерны разнообразные, часто меняющиеся увлечения – это совершенно нормально и помогает детям найти свои настоящие хобби, понять и осознать себя, свои желания, найти в этом близких по духу людей.
Если взрослые обратятся к своей молодости, то, скорее всего, тоже вспомнят, что состояли в необычных группах, которые не нравились родителям. Но в любом случае это действенный способ отделения, способ понять, что тебе нравится и найти свою «тусовку». Если смотреть на эти пункты, то квадробинг можно считать вполне нормальным, потому что он соответствует всем этим задачам. Это увлечение необычное, новое и идущее против привычных правил поведения в обществе. Это не скучное хобби, а занятие, в котором можно найти новых друзей.
Если в своем увлечении ребенок не нарушает закон и оно не приводит к дезадаптации, то за психику можно не переживать. То есть если из-за увлечения (любого, не только квадробики) не слишком страдает учеба, если ребенок может общаться со взрослыми, одноклассниками, у него есть еще какие-то увлечения, жизнь достаточно разнообразна. Это абсолютная норма, по крайней мере, с точки зрения психологии квадробика не служит критерием ментального расстройства.
Большинство детей «переболеют» своим увлечением за пару лет. Но если из-за своего хобби они будут постоянно сталкиваться с запретами или непониманием в семье, скорее всего, просто так они свое увлечение не отпустят, а заодно и отдалятся от родителей.
Проблемы возможны, если подросток забросил все остальные сферы жизни и полностью ушел в квадробику, ему стало сложно ходить в школу, он не может общаться ни с кем, кто не состоит в его группе. В этом случае стоит присмотреться, какой контакт у ребенка с членами семьи, как он себя чувствует в школе. Может быть такое, что в новом увлечении он скрывается от буллинга или сложных отношений дома, и находит среди сотоварищей единственное место, где его принимают (пусть даже и в такой странной форме) и слышат. Тогда он может стремиться туда, жертвуя другими сферами жизни. В таком случае стоит обратиться за консультацией к подростковому психологу, возможно, сначала только родителям, чтобы обсудить, как найти подход к подростку и заметить, чего ему не хватает и как можно постараться это исправить.
Чтобы заниматься квадробикой, нужно быть в хорошей физической форме. Спросили у ортопеда, как бег на четвереньках влияет на позвоночник, суставы и мышцы, и есть ли от него вообще польза
Согласно исследованиям, бег и выполнение упражнений на четвереньках – полезное занятие для здоровья и физической формы. Кроме элементов, которые могут показаться обывателям экзотичными из-за их принадлежности к животному миру, например, ползания, перекатывания, бега и прыжков на четвереньках через препятствия, в квадробике еще есть вполне знакомые нам планка, прыжки «лягушкой» и приседания.
Подобные упражнения улучшают когнитивные навыки, мышечную выносливость и способствуют правильному восстановлению костей и суставов после переломов – поэтому элементы квадробики используются в физической реабилитации при травмах и неврологических заболеваниях.
Уточнили у Евгения Гриценко, врача-травматолога, ортопеда многопрофильной клиники «МедикСити», есть ли польза от квадробики.
«Если, согласно эволюции, мы произошли от обезьян, то прямохождение – это верх эволюции, а переход на квадробинг – откат назад. Но с позиции биомеханики движений и нейрофизиологии я бы, наверное, предположил, что данная система заставляет наш мозг переобучаться и по-другому управлять двигательным аппаратом. На этом фоне перепрограммируется стереотип движения и управления мышцами, поэтому после занятий квадробикой человек может почувствовать себя комфортнее, походка станет легче. Если рассматривать квадробику как тренировку, то она ничем не хуже любой другой физической активности», – говорит Евгений Гриценко.
Общество крайне сомнительно относится к квадроберам, а власти пока так и не решили, что с ними делать
Общество разделилось на два лагеря в отношении квадроберов: одна половина относится к движению негативно, считая его приверженцев сумасшедшими, другая – положительно либо нейтрально. Поколение нынешних молодых людей, аргументируя в пользу безобидности квадробинга и фурри, апеллирует к сомнительным развлечениям своей юности, таким как бросаться яйцами с балкона, выжигать кнопки лифтов, бегать по гаражам, есть мел… Родители квадроберов больше беспокоятся из-за того, что те могут подвергнуться травле. Сами квадроберы не понимают объективной причины ненависти в их адрес, ведь они никого не трогают. Квадроберы считают, что те, кто ведет себя агрессивно – например, нападает на прохожих – уже больны и портят им репутацию.
Квадробика, фурри и териантропы попадают в опалу в России: ими заинтересовались власти, которые считают увлечения подростков проявлением «сатанизма», «расчеловечиванием» и отсутствия «моральных рамок». 2 июля в Государственной думе Российской Федерации обсуждали противодействие «распространению сатанизма и других деструктивных явлений в медиакультурном пространстве России». Понимание «сатанизма» у многих было разным – конкретно квадробинг, фурри и терианов к нему причислила депутат Татьяна Буцкая. В вопросе запрета движения терианов она пообещала дойти до «победного конца». Терианы – это, по мнению Буцкой, «самое опасное движение». Если фурри и квадроберы только надевают на себя маски и скачут как животные, то терианы, согласно квалификации депутата, полностью идентифицируют себя с животными.
Еще весной детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила об опасности этого увлечения, после чего сообщила об угрожающих комментариях в ее адрес от самих квадроберов, которым не понравилось ее мнение. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пока в растерянности, как относиться к квадробике, ведь она получает письма и от участников движения, и от противников. Мизулина написала в своем телеграм-канале, что «не очень понимает, как с этим быть».
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На самом деле, все мы так или иначе – бывшие квадроберы. Вспомните, как вы бегали в детстве на четвереньках, лазали по заборам и прыгали по крышам гаражей. Поэтому, если переодетые в маски животных дети вас не кусают и не донимают, можно не переживать. Психолог и ортопед подтвердили.
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Фото: Paul Zinken/dpa, Jens Kalaene/dpa/Globallook Press/Global Look Press; wikimedia.org/wiki; ru.pinterest.com