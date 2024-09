Видели детей, которые переодеваются в животных, бегают на четвереньках и рычат? В какой-то мере они даже спортсмены

Объясняют ортопед и психолог.

Новый тренд называется квадробика – анималистическое увлечение детей и подростков 9-14 лет, которое пришло в Россию вслед за хобби-хорсингом и культурой фурри. Как говорится в описании телеграм-канала «Квадробика – звериный стиль», квадробика – это «разновидность паркура и вид спортивной подготовки, заключающийся в передвижении человека на четырех конечностях, имитирующий движения животных (ходьбу, бег, прыжки), их походку и характерные аллюры».

Участники движения занимаются в парках, лесах, общественных пространствах. У квадроберов все как в настоящем спорте: разминка с растяжкой и пробежкой, упражнения – они разучивают движения как у животных, прыгают через препятствия, разрабатывают технику, чтобы не получить травмы – и даже соревнования с призами и победителями.

Но это не просто физическая имитация животного. Квадроберы также готовят «наряд» – надевают маску, перчатки-лапки, искусственные хвосты. В этом квадроберы похожи на фурри – еще одно движение подростков, изображающих животных, но это не одно и то же.

Основатель квадробики – японец Кэнити Ито. В детстве его сравнивали с обезьяной из-за специфической внешности, а потом он придумал 6 техник бега на четвереньках, вдохновляясь повадками мартышек

«На самом деле меня не беспокоило, [что меня дразнят обезьянкой], потому что они мне действительно нравились, и где-то внутри у меня было желание перенять одну из их черт. Когда я увидел обезьяну, которая умела быстро бегать, я понял, что нашел ее – и с этого момента я каждый день тренировался бегать как обезьяна», – рассказывал Кэнити в интервью Reuters.

Несколько лет Кэнити Ито тренировался бегать на четвереньках особенным образом. Для этого он даже работал мойщиком полов и дома все делал на четвереньках, чтобы иметь возможность больше отрабатывать свои движения. Также Ито посещал зоопарк, чтобы наблюдать за повадками обезьян – вдохновением для него стали африканские мартышки-гусары.

Мартышка-гусар

Иногда Кэнити забирали в полицию за странное поведение, ведь он передвигался по своему району на четвереньках. Когда Кэнити решил потренироваться в горах, чтобы ему никто не мешал, в первый же день его чуть не пристрелил охотник, принявший его за кабана. И это при том, что Ито, в отличие от своих последователей, даже не наряжался в животного.

Тренировки не прошли даром: Ито попал в Книгу рекордов Гиннеса с мировым рекордом – он пробежал стометровку на четвереньках за 18,58 сек.

В следующие годы Кэнити Ито неоднократно превосходил свои достижения. В 2012-м он пробежал ту же дистанцию за 17,47 сек., в следующем году – еще быстрее , за 16,87 сек. Через два года Ито снова бьет свой же рекорд, пробегая 100 метров на четвереньках за 15,71 сек.

Сейчас Ито 42 года, он управляет компанией по солнечной энергетике в Японии и продолжает заниматься своим увлечением вместе с единомышленниками. В 2016-м он даже появился в клипе австралийской инди-рок группы The Jezabels на песню My Love Is My Disease – в роли четвероногого преследователя главного героя. Впрочем, в клипе участвует буквально целая стая квадроберов.

В России тренд на квадробику появился в 2024 году. Некоторые последователи так сильно вжились в роль лисиц и волков, что стали есть корм и кусать прохожих

В России квадробика стала популярной весной 2024 года. Но дети чаще всего ничего не знают об идейном вдохновителе своего движения: они узнают о квадробике из соцсетей, и соцсети же, в том числе мотивируют их заняться этим делом, чтобы было, что постить на своих страничках. Кроме того, дети стремятся социализироваться и буквально сбиваться в стаи – вполне подходящий вариант для выполнения этой цели.

Отличие квадроберов от похожих движений фурри и терианов состоит в том, что у них есть спортивная подоплека: квадроберы занимаются физической активностью и соревнуются.

От фурри квадроберы взяли маски животных и прочие элементы – хвосты, перчатки

Для фурри олицетворение себя через животное – способ творческого самовыражения и сочетание с антропоморфизмом: участники движения придумывают собственных персонажей с их характерами и биографией. Ни фурри, ни квадроберы не считают себя животными, только ассоциируют себя с ними. Это отличает их от терианов, которые могут использовать тотемы, проводить ритуалы и по-настоящему вживаться в роль териантропа – животного, духовную связь с которым они чувствуют и которого выбрали олицетворять.

Встреча терианов бельгийской и голландской общин териантропов

Считается, что здоровый териантроп сдерживает свою звериную сущность в публичном пространстве и именно это отличает его от психически больного человека и от подростков, которые настолько сильно и нездорово погрузились в свое перевоплощение, что начинают есть корм и кусать людей.

Спросили у Анастасии Колковой , практикующего психолога для взрослых и детей, почему людям, особенно подросткам, нравятся такие увлечения и есть ли какие-то сигналы, по которым можно понять, что с психикой не все в порядке и нужна специализированная помощь.

По словам Анастасии, главная задача подросткового возраста – налаживание социальных связей, общение в кругу сверстников и поиск «своих людей». Для этого возраста характерны разнообразные, часто меняющиеся увлечения – это совершенно нормально и помогает детям найти свои настоящие хобби, понять и осознать себя, свои желания, найти в этом близких по духу людей.

Если взрослые обратятся к своей молодости, то, скорее всего, тоже вспомнят, что состояли в необычных группах, которые не нравились родителям. Но в любом случае это действенный способ отделения, способ понять, что тебе нравится и найти свою «тусовку». Если смотреть на эти пункты, то квадробинг можно считать вполне нормальным, потому что он соответствует всем этим задачам. Это увлечение необычное, новое и идущее против привычных правил поведения в обществе. Это не скучное хобби, а занятие, в котором можно найти новых друзей.

Если в своем увлечении ребенок не нарушает закон и оно не приводит к дезадаптации, то за психику можно не переживать. То есть если из-за увлечения (любого, не только квадробики) не слишком страдает учеба, если ребенок может общаться со взрослыми, одноклассниками, у него есть еще какие-то увлечения, жизнь достаточно разнообразна. Это абсолютная норма, по крайней мере, с точки зрения психологии квадробика не служит критерием ментального расстройства.

Большинство детей «переболеют» своим увлечением за пару лет. Но если из-за своего хобби они будут постоянно сталкиваться с запретами или непониманием в семье, скорее всего, просто так они свое увлечение не отпустят, а заодно и отдалятся от родителей.

Проблемы возможны, если подросток забросил все остальные сферы жизни и полностью ушел в квадробику, ему стало сложно ходить в школу, он не может общаться ни с кем, кто не состоит в его группе. В этом случае стоит присмотреться, какой контакт у ребенка с членами семьи, как он себя чувствует в школе. Может быть такое, что в новом увлечении он скрывается от буллинга или сложных отношений дома, и находит среди сотоварищей единственное место, где его принимают (пусть даже и в такой странной форме) и слышат. Тогда он может стремиться туда, жертвуя другими сферами жизни. В таком случае стоит обратиться за консультацией к подростковому психологу, возможно, сначала только родителям, чтобы обсудить, как найти подход к подростку и заметить, чего ему не хватает и как можно постараться это исправить.

Чтобы заниматься квадробикой, нужно быть в хорошей физической форме. Спросили у ортопеда, как бег на четвереньках влияет на позвоночник, суставы и мышцы, и есть ли от него вообще польза

Согласно исследованиям , бег и выполнение упражнений на четвереньках – полезное занятие для здоровья и физической формы. Кроме элементов, которые могут показаться обывателям экзотичными из-за их принадлежности к животному миру, например, ползания, перекатывания, бега и прыжков на четвереньках через препятствия, в квадробике еще есть вполне знакомые нам планка, прыжки «лягушкой» и приседания.

Подобные упражнения улучшают когнитивные навыки, мышечную выносливость и способствуют правильному восстановлению костей и суставов после переломов – поэтому элементы квадробики используются в физической реабилитации при травмах и неврологических заболеваниях.

Уточнили у Евгения Гриценко , врача-травматолога, ортопеда многопрофильной клиники «МедикСити», есть ли польза от квадробики.

«Если, согласно эволюции, мы произошли от обезьян, то прямохождение – это верх эволюции, а переход на квадробинг – откат назад. Но с позиции биомеханики движений и нейрофизиологии я бы, наверное, предположил, что данная система заставляет наш мозг переобучаться и по-другому управлять двигательным аппаратом. На этом фоне перепрограммируется стереотип движения и управления мышцами, поэтому после занятий квадробикой человек может почувствовать себя комфортнее, походка станет легче. Если рассматривать квадробику как тренировку, то она ничем не хуже любой другой физической активности», – говорит Евгений Гриценко.

Общество крайне сомнительно относится к квадроберам, а власти пока так и не решили, что с ними делать

Общество разделилось на два лагеря в отношении квадроберов: одна половина относится к движению негативно, считая его приверженцев сумасшедшими, другая – положительно либо нейтрально. Поколение нынешних молодых людей, аргументируя в пользу безобидности квадробинга и фурри, апеллирует к сомнительным развлечениям своей юности, таким как бросаться яйцами с балкона, выжигать кнопки лифтов, бегать по гаражам, есть мел… Родители квадроберов больше беспокоятся из-за того, что те могут подвергнуться травле. Сами квадроберы не понимают объективной причины ненависти в их адрес, ведь они никого не трогают. Квадроберы считают, что те, кто ведет себя агрессивно – например, нападает на прохожих – уже больны и портят им репутацию.

Квадробика, фурри и териантропы попадают в опалу в России: ими заинтересовались власти, которые считают увлечения подростков проявлением «сатанизма», «расчеловечиванием» и отсутствия «моральных рамок». 2 июля в Государственной думе Российской Федерации обсуждали противодействие «распространению сатанизма и других деструктивных явлений в медиакультурном пространстве России». Понимание «сатанизма» у многих было разным – конкретно квадробинг, фурри и терианов к нему причислила депутат Татьяна Буцкая. В вопросе запрета движения терианов она пообещала дойти до «победного конца». Терианы – это, по мнению Буцкой, «самое опасное движение». Если фурри и квадроберы только надевают на себя маски и скачут как животные, то терианы, согласно квалификации депутата, полностью идентифицируют себя с животными.

Еще весной детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила об опасности этого увлечения, после чего сообщила об угрожающих комментариях в ее адрес от самих квадроберов, которым не понравилось ее мнение. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пока в растерянности, как относиться к квадробике, ведь она получает письма и от участников движения, и от противников. Мизулина написала в своем телеграм-канале, что «не очень понимает, как с этим быть».

***

На самом деле, все мы так или иначе – бывшие квадроберы. Вспомните, как вы бегали в детстве на четвереньках, лазали по заборам и прыгали по крышам гаражей. Поэтому, если переодетые в маски животных дети вас не кусают и не донимают, можно не переживать. Психолог и ортопед подтвердили.

