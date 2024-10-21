Рахимов 23 матча не побеждает московские клубы в РПЛ. Хуже серия была лишь у Павлова (32)

Рашид Рахимов не побеждает московские клубы в последних 23 матчах Мир РПЛ.

В воскресенье «Рубин» под его руководством был разгромлен «Динамо » (0:4).

Последний раз команда Рахимова («Ахмат ») обыгрывала столичную в 2018 году – в гостях «Спартак » (2:1).

Хуже серия против московских клубов была только у Сергея Павлова – 32 матча.

«Рубин » между тем не обыгрывает столичные команды в последних 15 матчах в РПЛ . Последняя победа казанцев против москвичей была в октябре 2021-го – 1:0 дома с ЦСКА .