Рахимов 23 матча не побеждает московские клубы в РПЛ. Хуже серия была лишь у Павлова (32)
Рашид Рахимов не побеждает московские клубы в последних 23 матчах Мир РПЛ.
В воскресенье «Рубин» под его руководством был разгромлен «Динамо» (0:4).
Последний раз команда Рахимова («Ахмат») обыгрывала столичную в 2018 году – в гостях «Спартак» (2:1).
Хуже серия против московских клубов была только у Сергея Павлова – 32 матча.
«Рубин» между тем не обыгрывает столичные команды в последних 15 матчах в РПЛ. Последняя победа казанцев против москвичей была в октябре 2021-го – 1:0 дома с ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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