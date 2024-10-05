Рахимов о 2:0: «Заслуженная победа. В 1-м тайме у «Ахмата» практически ничего не получалось»
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги игры с «Ахматом».
Казанская команда одержала победу со счетом 2:0 в 11-м туре Мир РПЛ.
«Давайте скажем объективно, что в первом тайме у соперника практически ничего не получалось, мы действовали очень организованно, быстро вступали в единоборства, достаточно хорошо выходили из‑под давления.
Во втором тайме «Ахмат» попытался добавить, мы допустили несколько поспешных передач вперед, после чего происходили потери. Но затем мы продолжили контролировать встречу, в итоге высокое расположение наших игроков позволило забить второй мяч. Заслуженная победа», – сказал Рахимов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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