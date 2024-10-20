Рахимов о 0:4 от «Динамо»: «Подарили сопернику результат. Счет обманывает: xG одинаковый, но «Рубин» хуже попадает по воротам»
Казанский клуб проиграл матч 12-го тура Мир РПЛ со счетом 0:4.
– Насколько закономерен разгром?
– Вы видели статистику? Единственное, что хуже попадаем по воротам. Не забиваем из очень хороших позиций, xG одинаковый. Счет обманывает, а исполнительное мастерство игроков соперника на другом уровне. Результат сопернику подарили. Один‑два момента точно надо было реализовывать.
– Насколько невыразителен был Фамейе?
– Он сегодня боролся. У него было 2-3 момента, но он их не реализовал. По самоотдаче ни к кому из команды нет претензий. Мы подарили сопернику два пенальти, до третьего мяча играли нормально, но после него потеряли организованность в обороне, стали ошибаться в простых передачах.
– Что с Мукбой?
– Мы поддержали его. От того, что мы его заменили, мы не стали играть надежнее. Это мой риск выпустить его. У него нет навыка защитника, но с мячом он был неплох.
– Сказалось ли нейтральное поле на результате?
– Не думаю, что это нужно рассматривать как основную причину поражения. Не стоит делать акцент на этом.
– Просели ли эмоционально игроки после такого поражения?
– Эмоции неприятные, но мы уже терпели жесткие удары, нужно учиться.
– Какие выводы можно сделать по игре?
– Мы сами подарили сопернику победу. Когда играешь в открытый футбол, то должно хватать качества, – сказал Рахимов.
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