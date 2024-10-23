Миранчук претендует на гол сезона в МЛС. На приз номинирован гол хавбека «Интеру» Месси

Алексей Миранчук попал в число претендентов на автора лучшего гола сезона в МЛС.

В номинацию попал гол полузащитника «Атланты Юнайтед» в ворота «Интер Майами» Лионеля Месси. Миранчук сравнял счет в матче (2:2), поразив верхний угол ворот дальним ударом с угла штрафной площади.

Всего на счету россиянина 3 гола и 2 результативные передачи за «Атланту Юнайтед ». С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Голосование за лучший гол в 2024 году проводится на сайте МЛС до 28 октября.