Смородская о Миранчуке: «Он прямо расцвел в США. То, что ему уже доверяют бить пенальти, говорит об уровне его мастерства»
Ольга Смородская оценила выступление Алексея Миранчука в «Атланта Юнайтед».
В 10 матчах МЛС на счету хавбека 3 гола (два – с пенальти) и 2 ассиста.
Сегодня Миранчук сделал голевую передачу и реализовал послематчевый 11-метровый в игре раунда уайлд-кард Кубка МЛС с «Монреалем» (2:2, 5:4 пен.).
«Хочу сказать, что он прямо расцвел в США. Не чувствует давления, а, наоборот, чувствует доброжелательное отношение тренера и команды — молодец. Очень рада за него.
То, что ему уже доверяют бить пенальти, говорит об уровне его мастерства. Миранчук вообще большой талант, я считаю, что он был недооценен в «Аталанте», но сейчас он может получить признание», – сказала экс-президент «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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