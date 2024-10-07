Миранчук впервые попал в сборную игрового дня в МЛС. У хавбека «Атланты» 1+1 в матче с «Нью-Йорк Ред Буллс»

Алексей Миранчук попал в символическую сборную игрового дня в МЛС.

Полузащитник «Атланты » принял участие в матче против «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1), отличившись голом с пенальти и результативной передачей. Благодаря этому россиянин впервые попал в символическую сборную игрового дня в американской лиге. Она выглядит так:

Вратарь: Оскар Устари («Интер Майами »);

Защитники: Педру Сантуш («Ди Си Юнайтед »), Аарон Лонг («Лос-Анджелес»), Мохамед Фарси («Коламбус Крю»);

Полузащитники: Марсель Хартель («Сент-Луис Сити»), Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Сантьяго Родригес Молина («Нью-Йорк Сити»);

Нападающие: Рамиро Энрике («Орландо Сити»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»), Саймон Бечер («Сент-Луис Сити»).