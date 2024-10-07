Миранчук впервые попал в сборную игрового дня в МЛС. У хавбека «Атланты» 1+1 в матче с «Нью-Йорк Ред Буллс»
Алексей Миранчук попал в символическую сборную игрового дня в МЛС.
Полузащитник «Атланты» принял участие в матче против «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1), отличившись голом с пенальти и результативной передачей. Благодаря этому россиянин впервые попал в символическую сборную игрового дня в американской лиге. Она выглядит так:
Вратарь: Оскар Устари («Интер Майами»);
Защитники: Педру Сантуш («Ди Си Юнайтед»), Аарон Лонг («Лос-Анджелес»), Мохамед Фарси («Коламбус Крю»);
Полузащитники: Марсель Хартель («Сент-Луис Сити»), Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Сантьяго Родригес Молина («Нью-Йорк Сити»);
Нападающие: Рамиро Энрике («Орландо Сити»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»), Саймон Бечер («Сент-Луис Сити»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт МЛС
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