Миранчук начал плей-офф МЛС с голевой. Теперь сыграет против Месси!

В серии до двух побед.

«Атланта Юнайтед» не сбавляет после безумного прорыва в плей-офф на финише регулярного сезона. Напомним: клуб Алексея Миранчука на прошлых выходных попал в раунд уайлд-кард, где восьмая («Монреаль») и девятая («Атланта») команды конференции в очном матче определяют обладателя последней путевки в первый раунд плей-офф.

«Атланта» финишировала в таблице ниже, поэтому игра прошла в Канаде. Но гости увезли победу!

Команда Миранчука уже до перерыва повела 2:0. Но пенальти на 89-й минуте чуть все не испортил

«Атланта» открыла счет ближе к получасу игры: Брукс Леннон замкнул подачу с левого фланга головой. А в концовке первого тайма гости зажгли 2:0 – Миранчук подал со штрафного точно на голову Стиану Грегерсону.

Таймкод – 2:00.

Однако во второй половине матча «Монреаль» все перевернул. Сократили отставание на 63-й минуте, а на 89-й сравняли с пенальти, который назначили после просмотра ВАР (нарушение случилось прямо на границе штрафной).

В итоге дошло до серии 11-метровых, где с давлением лучше справилась «Атланта». 40-летний вратарь Брэд Гьюзан потащил один из ударов «Монреаля», тогда как гости реализовали все пять попыток: Миранчук бил третьим – спокойно развел вратаря и мяч по разным углам, а победный пенальти на счету Сабы Лобжанидзе.

Счастье!

Дальше – серия до двух побед против «Интера». К дебюту Месси в плей-офф приковано все внимание

Первый раунд в плей-офф стартует для «Атланты» уже в эту пятницу. В соперниках – «Интер Майами», лучшая команда регулярного сезона в истории МЛС , которую тренирует Херардо Мартино. Именно этот тренер в 2018-м привел «Атланту» к единственному в ее истории чемпионству.

На этом этапе серия продолжится до двух побед: «Интер» за счет более высокого посева начнет в Майами и, если понадобится, проведет там же третий матч. В случае ничьей в каждой игре сразу назначается серия пенальти.

Оставшиеся три раунда – полуфинал и финал конференции, а также главный матч за Кубок МЛС – будут отличаться: здесь только по одной игре, а в случае ничьей перед серией пенальти пройдет еще дополнительное время.

Дебют Лионеля Месси лига намеренно вынесла с выходных на пятницу. У «Атланты» из-за этого на один день отдыха меньше, зато максимум внимания со стороны медиа и болельщиков. Напомним, Apple TV покажет своим клиентам матч бесплатно. А еще игра будет транслироваться на экране, охватывающем целый квартал на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

«Интер» еще не побеждал «Атланту» в МЛС после перехода Месси. А Миранчук уже забивал «Майами»

Да, флоридцам пока не очень удаются игры против «Атланты». Именно клуб из Джорджии в сентябре 2023-го нанес «Интеру» первое поражение после перехода Месси. На арене тогда собралось 72 тысячи, но аргентинец даже не приехал, лишь запостив в соцсети заказанную домой пиццу. Хозяева в итоге разнесли гостей 5:2 и несколько раз потроллили Лео в соцсетях .

Этой весной «Атланта» превзошла «Интер» уже в Майами (3:1) – дубль Лобжанидзе прервал 10-матчевую беспроигрышную серию флоридцев. Причем «Атланта» вышла на матч с вратарем-дебютантом и после девяти игр без побед. Но «Интеру» не помог даже гол Месси.

В сентябре серия продолжилась. «Интер» дважды вел в счете, но «Атланта» каждый раз отвечала (2:2): сначала вновь забил Лобжанидзе, а на 84-й минуте красоту положил Миранчук . Это был первый гол Алексея в МЛС.

В итоге после перехода Месси «Интер» дважды проиграл и один раз сыграл вничью с «Атлантой». Единственная победа случилась только в Кубке лиг: там «Майами» разнес соперника 4:0, а Месси сделал дубль.

Посмотрим, как теперь сложится в плей-офф МЛС.

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Фото: eastnews.ru /Christinne Muschi, Cliff Welch/Icon Sportswire