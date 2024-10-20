Безумная развязка в МЛС! Миранчук прорвался в плей-офф - и еще может сыграть против Месси

«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука в драматичном матче обыграла «Орландо Сити» (2:1) - и вышла в плей-офф МЛС. Для такого расклада необходимо было, чтобы нужным образом завершились еще несколько параллельных игр. И чудо случилось!

Миранчук поучаствовал в победном голе, но не забил пенальти. Это чуть не стоило «Атланте» плей-офф

Напомним, напрямую в решающую стадию сезона проходит семь команд Восточной конференции. «Атланта» перед последним туром регулярки шла 12-й - и уже не имела даже теоретических шансов. Вся борьба развернулась за восьмую и девятую строчки - именно эти места давали возможность разыграть последнюю путевку в 1/8 финала через раунд уайлд-кард (по сути, 1/16 финала).

Но на два места претендовали сразу четыре клуба. Причем у «Атланты» были самые минимальные шансы: команда на три очка отставала от «Ди Си Юнайтед» и «Монреаля», а еще единственная из четверки играла в последнем туре в гостях.

Для выхода в плей-офф необходимо было побеждать самим и надеяться на поражения конкурентов. Но все случилось именно так, как нужно.

7′ - Саба Лобжанидзе обыгрался в стеночку с партнером, ворвался в штрафную и вывел «Атланту» вперед.

16′ - Алексей Миранчук прострелил с углового - и после серии рикошетов Джамаль Тиаре удвоил преимущество.

42′ - «Атланта» пропустила, стало тревожнее.

46′ - Лобжанидзе заработал пенальти, шанс для Миранчука решить все вопросы в матче. Но Алексей впервые не забил 11-метровый в МЛС (до этого реализовал два удара). На этот раз вратарь «Орландо» угадал направление и потащил.

Таймкод - 4:10.

89′ - «Атланта» позволила сравнять счет - и Миранчук с незабитым пенальти чуть не стал антигероем сезона. Но вмешались высшие силы, а точнее ВАР: судьи увидели игру рукой и сохранили нужный для «Атланты» счет. Драма!

Однако одной только собственной победы для плей-офф недостаточно. Нужно было ждать поражений хотя бы двух из трех конкурентов .

«Монреаль» обыграл «Нью-Йорк Сити» 2:0 - и сохранил место в зоне плей-офф. А вот две другие команды с давлением не справились. «Филадельфия» в матче против «Цинциннати» повела уже на второй минуте, но в итоге проиграла 1:2. А «Ди Си Юнайтед» вообще влетел «Шарлотт» со счетом 0:3, рассыпавшись во втором тайме.

«Торонто» самоустранилось раньше всех, завершив сезон еще до паузы на игры сборных. Так «Атланта» запрыгнула в самый последний вагон плей-офф, обошли «Ди Си» за счет лучшей разницы мячей.

Саба счастлив.

Как и вся команда.

Клуб в соцсетях постит мемы: отмечает команды, которые устранили их конкурентов.

Миранчук еще может сыграть против Месси. Но для этого нужно пройти «Монреаль»

Впереди у Атланты потенциально очень веселая неделя.

Уже 22 октября (у нас 23-го) тот самый раунд уайлд-кард против «Монреаля». Причем игра пройдет в Канаде, так как «Атланта» завершила регулярку ниже.

А 25 октября победитель матча «Атланта» - «Монреаль» стартует в первом раунде плей-офф против сильнейшей команды лиги - «Интер Майами». Вообще плей-офф должен был стартовать в субботу, но дебют Лионеля Месси лига решила вынести отдельной игрой на пятницу. Во-первых, чтобы плей-офф громко открыл «Интер» и главная звезда лиги забрала все внимание на себя. Во-вторых, чтобы минимизировать пересечения с другими событиями во Флориде: на выходных там планируется студенческий американский футбол и гонка NASCAR.

У «Атланты» или «Монреаля» из-за этого будет еще на один день отдыха меньше. Зато максимум внимания со стороны медиа и болельщиков. Apple TV сделает для своих клиентов первый матч Месси в плей-офф доступным независимо от того, есть ли у них сезонный абонемент МЛС или нет. Но и это не все: игра будет транслироваться на огромном экране, охватывающем целый квартал на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

«Интер Майами» увидят на Бродвее между 45-й и 46-й улицами: и в случае победы «Атланты» в Канаде несколькими днями ранее – это будет игра против Миранчука.