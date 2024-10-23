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  • Вице-президент «Барсы» о матче с «Баварией»: «Мы думаем не о мести, а о победе. Реваншизм и подобные вещи могут сбить с пути. Уважаем соперника, но убеждены, что победим»
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Вице-президент «Барсы» о матче с «Баварией»: «Мы думаем не о мести, а о победе. Реваншизм и подобные вещи могут сбить с пути. Уважаем соперника, но убеждены, что победим»

Рафа Юсте высказался о настрое «Барселоны» перед матчем с «Баварией» в ЛЧ.

Ранее «Бавария» шесть раз подряд победила каталонский клуб в Лиге чемпионов, включая разгромную победу со счетом 8:2 в 1/4 финала турнира в 2020 году.

«Мы не думаем о мести, мы думаем только о победе в игре.

Это большой матч, реванш, по моему мнению, снимает напряжение. Мы движимы духом победы. Реваншизм и подобные вещи могут сбить с пути.

У нас большое желание, потому что мы переживаем отличный момент и уважаем нашего соперника. Мы два больших клуба в Европе с множеством титулов Лиги чемпионов, но мы убеждены, что победим», – заявил вице-президент «Барселоны».

Рафинья о матче с «Баварией»: «То, что было в наших последних матчах – позор, но «Барса» не думает о реванше. Хотим взять 3 очка»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
Рафа Юсте
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