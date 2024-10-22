Рафинья о матче с «Баварией»: «То, что было в наших последних матчах – позор, но «Барса» не думает о реванше. Хотим взять 3 очка»
Рафинья Диас заявил, что «Барселона» не думает о реванше в матче с «Баварией».
Команды сыграют в Испании в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В 6 последних встречах «Бавария» обыгрывала «Барселону», а в 2020 году каталонцы проиграли со счетом 2:8 в 1/4 финала ЛЧ.
«Я не думаю о реванше. Прошлое осталось в прошлом. То, что происходило в последних матчах с «Баварией» – позор, но мы сосредоточены на предстоящей игре. Мы готовимся взять три очка», – сказал полузащитник «Барселоны».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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