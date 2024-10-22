Бельский поставил на победу «Баварии» над «Барсой»: «У мюнхенцев шесть подряд побед над каталонцами»
Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на матч общего этапа ЛЧ «Барселона» – «Бавария».
«Настоящая классика Лиги чемпионов впереди — «Барселона» принимает «Баварию»!
Оба клуба начали сезон ударно, лидируя в своих чемпионатах. Оба клуба любят забивать, да и пропускают, надо сказать, нередко.
Поэтому наверняка можно взять обе забьют – пусть и за скромные 1.35 по линии БЕТСИТИ. Можно поиграть и с тоталом: ТМ 3.5 идет за 1.94, а ТБ 3.5 – за 1.92. Склоняюсь ко второму: все-таки обеим командам нужна победа после смазанного начала в Лиге чемпионов – «Барса» уступила «Монако», а «Бавария» проиграла «Астон Вилле» в Бирмингеме.
А вот кто выйдет победителем из этой дуэли — сказать сложно. Матч в Испании, сможет ли «Бавария» расстроить каталонцев в очередной раз? Статистика личных встреч говорит, что да – у мюнхенцев шесть подряд побед над каталонцами. П2 можно забрать за 2.80», – заявил Бельский.
Матч пройдет 23 октября и начнется в 22:00 мск.
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