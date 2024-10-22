Флик о матче с «Баварией»: «Я знаю этот клуб чуть лучше, возможно – он занимает особое место в моей жизни, но сейчас я счастлив в «Барселоне». Игра будет сложной, в ЛЧ играют лучшие»
«Барселона» примет «Баварию» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«Мы готовимся к каждому матчу, подробно изучая соперника. «Бавария» занимает особое место в моей жизни – это прекрасный клуб, где у меня много знакомых и хорошие отношения с игроками и руководством. Это было прекрасное время, о котором у меня остались воспоминания.
Но теперь началась новая глава, я в предвкушении и очень счастлив. Мне очень приятно быть здесь [в «Барселоне»]. Болельщики поддерживают нас с энтузиазмом, и это заставляет выкладываться полностью. Именно это мы и собираемся делать, мы хотим хорошо подготовиться.
Возможно, «Баварию» я знаю немного лучше, это будет сложный матч. Это Лига чемпионов, здесь играют лучшие команды», – сказал главный тренер «Барселоны».
Лапорта – Флику про 2:8 от «Баварии» в 2020-м: «Ты в долгу перед нами. Было бы здорово победить крупнее»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий