Флик о матче с «Баварией»: «Я знаю этот клуб чуть лучше, возможно – он занимает особое место в моей жизни, но сейчас я счастлив в «Барселоне». Игра будет сложной, в ЛЧ играют лучшие»

Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с «Баварией».

«Барселона » примет «Баварию» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы готовимся к каждому матчу, подробно изучая соперника. «Бавария » занимает особое место в моей жизни – это прекрасный клуб, где у меня много знакомых и хорошие отношения с игроками и руководством. Это было прекрасное время, о котором у меня остались воспоминания.

Но теперь началась новая глава, я в предвкушении и очень счастлив. Мне очень приятно быть здесь [в «Барселоне»]. Болельщики поддерживают нас с энтузиазмом, и это заставляет выкладываться полностью. Именно это мы и собираемся делать, мы хотим хорошо подготовиться.

Возможно, «Баварию» я знаю немного лучше, это будет сложный матч. Это Лига чемпионов, здесь играют лучшие команды», – сказал главный тренер «Барселоны».

Лапорта – Флику про 2:8 от «Баварии» в 2020-м: «Ты в долгу перед нами. Было бы здорово победить крупнее»