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Флик о ДНК «Баварии»: «Они всегда доминируют, прессингуют и владеют мячом. «Барселона» хочет выиграть завтра»

Ханс-Дитер Флик высказался о ДНК «Баварии» перед матчем «Барселоны» в ЛЧ.

«Барселона» 23 октября примет «Баварию» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» всегда доминирует на поле, в этом сезоне – тоже. Прессинг соперника и владение мячом – это их ДНК.

Прошлое не имеет значения, важно то, что происходит здесь и сейчас. Мы не можем изменить то, что случилось в прошлом, но мы можем изменить то, что произойдет завтра.

Мы хотим быть хорошо подготовленными и приложить все усилия. Мы хотим выиграть у «Баварии», – сказал главный тренер «Барсы», ранее работавший в «Баварии» и делавший требл с клубом.

Лапорта – Флику про 2:8 от «Баварии» в 2020-м: «Ты в долгу перед нами. Было бы здорово победить крупнее»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
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logoХанс-Дитер Флик
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