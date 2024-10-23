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Депутат Свищев о пиве на стадионах: «В Минздраве считают, что это будет толчком к алкоголизации населения, что болельщики сопьются. Почему тогда на концертах продают крепкие напитки?»

Дмитрий Свищев поделился мнением о продаже пива на стадионах.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выступил за возобновление продажи пива на российских стадионах: «Мы за то, чтобы данная культура способствовала наполняемости стадиона».

«РФС – мощнейшая организация, которой по силам решить этот вопрос и вернуть пиво на стадионы. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов – прекрасный менеджер, и он же не для себя просит вернуть пиво на стадионы. Он выражает мнение болельщиков, клубов и самого РФС.

Продажа и реклама пива на стадионах – серьезный источник дохода без использования бюджетных средств государства. В этом заинтересован сам российский футбол. Депутаты, конечно, мощная сила, но коллегам из РФС надо быть инициаторами этой истории и продолжать педалировать возвращение пива. Нам нужна помощь футбола в этом вопросе.

Где мы сейчас застряли с этим законопроектом? Мы прошли первое слушание, но были замечания ко второму чтению законопроекта. Основное ведомство, которое притормозило законопроект, – Министерство здравоохранения. В Минздраве считают, что болельщики сопьются из-за продажи пива на стадионах, что это будет толчком к алкоголизации населения страны.

Я не согласен с этим и хочу вступиться за наших болельщиков. Я хожу на стадионы, в основной своей массе это приличные люди, которые идут на стадион не для того, чтобы напиться, а чтобы поддержать свою любимую команду.

Почему тогда на концертах, где собираются более тысячи человек, продают не только пиво, но и крепкие напитки и коктейли? В чем разница? Или там более интеллигентная публика? Я не согласен с этим. Либо правила едины для всех мероприятий, либо давайте все-таки на спортивных мероприятиях вернем пиво.

Напомню, что в тестовом режиме на чемпионате мира по футболу России пиво продавалось, и ничего криминального не было. Поножовщины не было, никто пьяным не валялся на трибунах. Кто реально хочет напиться за просмотром футбола, идет в спортивные бары и сидит там до потери пульса с алкоголем.

Надо с уважением относиться к российскому футболу и его болельщикам и вернуть пиво на стадионы. А полученные деньги с продажи пива точечно пустить на развитие нашего спорта», – сказал депутат Госдумы. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
алкоголь и спорт
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