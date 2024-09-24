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  • Депутат Свищев о Пьяниче: «Нужен ли здесь футболист, который высказывался против игры с Россией? Хочется, чтобы РФС изучил высказывания игрока, а ЦСКА принял взвешенное решение»
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Депутат Свищев о Пьяниче: «Нужен ли здесь футболист, который высказывался против игры с Россией? Хочется, чтобы РФС изучил высказывания игрока, а ЦСКА принял взвешенное решение»

Дмитрий Свищев призвал РФС проверить высказывания Миралема Пьянича.

Ранее стало известно, что 34-летний полузащитник, находящийся в статусе свободного агента, подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1». 

В сентябре 2022 года Пьянич выступил против проведения товарищеского матча сборных России и Боснии и Герцеговины, за которую он в то время выступал. Встреча в итоге не состоялась. 

«Мне кажется, ЦСКА должен принимать взвешенное решение, как и любой клуб, выступающий на территории РФ и живущий по законам нашей страны. Чтобы не было потом кривотолков и негатива, нужно взвешенно подходить к вопросу. Если были такие заявления от футболиста – какой бы он ни был игрок, пусть хоть самый великий и талантливый – надо смотреть внимательно, конечно.

Я бы на месте руководства ЦСКА еще раз внимательно изучил все плюсы и минусы, после чего принял решения. Более того, надо обратить внимание на ситуацию нашим спортивным руководителям, прежде всего РФС. Нужен ли здесь действительно футболист, который высказывался против игры с Россией? А здесь ему предложили выгодный контракт, и он все забыл и сразу приехал в Москву.

Позиция РФС здесь лично для меня очень важна. Хочется, что РФС внимательно изучил все высказывания и позицию игрока: как он будет здесь выступать после таких слов. Если он с чем‑то не согласен, то зачем он сюда едет? Думаю, прежде всего на заработки», – сказал депутат Госдумы. 

Пьянич – почти в ЦСКА. Что мы знаем о переходе экс-звезды «Барсы» и «Юве»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
Государственная дума
logoМиралем Пьянич
logoДмитрий Свищев
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