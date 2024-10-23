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Генсек РФС Митрофанов о пиве на стадионах: «Важный вопрос в плане доходов от посещаемости матчей. Мы за то, чтобы данная культура способствовала наполняемости стадиона»

В РФС ответили на вопрос о возможной продаже пива на стадионах в России.

– Два года идут разговоры о том, чтобы наконец разрешить продажу пива на стадионах, но его все нет. А есть ли какой-то прогресс в этом направлении за последнее время?

– Если помните, круглый стол на эту тему был уже полтора года назад. И тогда все, кроме Министерства здравоохранения РФ, поддержали данную идею.

Вопрос действительно важный. Причем он важен даже не столько в плане доходов от продажи пива на стадионах, сколько в плане доходов от посещаемости матчей, которая увеличится, когда человек будет знать, что он там сможет выпить пива. Если он в течение дня приходит в ресторан и кафе и ему там по его заказу наливают пиво, мы же не выступаем против этого.

Чем это отличается от потребления пива на территории стадиона? Мы же ему наливаем пиво не на трибуне, а в ресторане при стадионе. Так почему он там не может цивилизованно выпить пива? И сделать выбор в пользу похода на стадион, встретившись с друзьями не в баре, а на стадионе. Мы, конечно, за то, чтобы данная культура способствовала наполняемости стадиона, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
алкоголь и спорт
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