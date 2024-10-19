Депутат Свищев за пиво на стадионах: «Почему на концертах или в театре спиртные напитки разрешены, а на футболе – нет? Культура нашего болельщика на высоком уровне»
«Давно выступаю за возвращение пива на стадионах. Не понимаю людей, которые против этого. Почему? Стадион – это не то место, которое может служить популяризации пива или, где можно напиться. Если болельщик хочется напиться, то он не ходит на стадионы, а сидит в баре или дома.
Пиво – это традиция, на всех международных турнирах оно продается. Вспомните чемпионат мира и чемпионат Европы в России. Не было ни одного зафиксированного нарушения, связанное с пивом.
Культура нашего болельщика на достаточно высоком уровне. Почему на концертах или в театре спиртные напитки разрешены, а на футболе – нет? Это недоверие и неуважение к нашим болельщикам», – сказал депутат Госдумы РФ.
Напомним, продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.
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