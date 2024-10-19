Депутат Свищев за пиво на стадионах: «Почему на концертах или в театре спиртные напитки разрешены, а на футболе – нет? Культура нашего болельщика на высоком уровне»

Дмитрий Свищев высказался на тему продаж пива на футбольных стадионах.

«Давно выступаю за возвращение пива на стадионах. Не понимаю людей, которые против этого. Почему? Стадион – это не то место, которое может служить популяризации пива или, где можно напиться. Если болельщик хочется напиться, то он не ходит на стадионы, а сидит в баре или дома.

Пиво – это традиция, на всех международных турнирах оно продается. Вспомните чемпионат мира и чемпионат Европы в России. Не было ни одного зафиксированного нарушения, связанное с пивом.

Культура нашего болельщика на достаточно высоком уровне. Почему на концертах или в театре спиртные напитки разрешены, а на футболе – нет? Это недоверие и неуважение к нашим болельщикам», – сказал депутат Госдумы РФ.

Напомним, продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.