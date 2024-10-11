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  • Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Планирую снова обращаться к руководству страны. С Минздравом и правоохранителями мы пришли к консенсусу. Сидя в барах, люди напьются еще больше»
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Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Планирую снова обращаться к руководству страны. С Минздравом и правоохранителями мы пришли к консенсусу. Сидя в барах, люди напьются еще больше»

Дмитрий Свищев рассчитывает на возвращение пива на стадионы.

– На какой стадии сейчас находится закон о пиве?

– В сегодняшних условиях, как я много раз говорил, несправедливо возлагать всю ответственность по содержанию спорта либо на государство, либо на клубы. Я сам являюсь президентом спортивной федерации и знаю, как сложно обеспечить своих спортсменов или клуб финансированием. Ты постоянно ищешь деньги, их постоянно не хватает. Затраты на содержание спорта растут, а тебе нужно постоянно находиться в процессе увеличения бюджета.

Поэтому любые возможности для привлечения инвестиций, спонсорства или другие источники дохода для клуба должны быть поддержаны нами.

Мы изучали мировую практику во всех странах, где разрешена продажа пива на стадионах. Оно продается, нет никогда никаких проблем. Мы изучали практику продажи пива на наших стадионах во время чемпионата мира и чемпионата Европы. Не было ни одного инцидента, связанного с употреблением пива.

И наоборот, если люди хотят напиться до матча и на матче, то они напиваются до матча, после чего в полубессознательном состоянии заползают на стадион. Вот с чем надо бороться.

Пиво – это не источник алкоголизма. При этом если это дозированно… Ну сколько вы пива выпьете на стадионе во время игры? И это традиция же. На хоккее, футболе и других мероприятиях в других странах пиво есть. Поэтому надо однозначно завершать этот вопрос.

Я планирую снова обращаться к руководству страны, чтобы поддержали этот закон. Надо двигаться дальше, не надо останавливаться.

Кто был противником закона? Минздрав и правоохранители, с которыми мы пришли в целом к консенсусу, к единой позиции. На стадионах со специальным оборудованием для распознавания лиц можно продавать пиво – правоохранители не возражают. Минздраву мы тоже говорили, что вместо похода на стадион люди сидят в барах и пьют пиво одну за одной кружкой, так как там не надо уходить с трибуны, так как на трибуну не пустят со стаканом. Дома или в баре ты напьешься еще больше! Там же грани нет – на сколько денег хватит, на столько и выпьют.

Мы с новым министром спорта уже эту тему проговаривали. Он обещал разобраться в ситуации. В ближайшее время мы выйдем на консультацию с министерством, как действительно это все сделать. Думаю, до совета при президенте в Уфе через неделю должна появиться какая‑то новость, – сказал депутат Госдумы и глава Федерации керлинга России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
болельщики
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
Политика
logoМатч ТВ
алкоголь и спорт
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