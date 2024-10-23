«Винисиус напомнил мне Пеле своей игрой, движением с мячом, способностью забивать важные голы». Директор «Реала» Бутрагеньо о хет-трике бразильца в ЛЧ

Эмилио Бутрагеньо сравнил Винисиуса Жуниора с Пеле.

24-летний вингер сборной Бразилии помог «Реалу » одержать волевую победу над «Боруссией» Дортмунд (5:2) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов, забив на 62-й, 86-й и 93-й минутах.

«Вини напомнил мне Пеле . То, как Винисиус двигается с мячом, его игра и способность забивать важные голы во многом напоминают мне Пеле в юности.

Он забил грандиозный гол. Для тех из нас, кто любит футбол, его игра на «Бернабеу» вызвала много эмоций, в том числе восхищение», – сказал директор «Реала» Бутрагеньо в эфире Real Madrid TV.

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