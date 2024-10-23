Карло Анчелотти: «Винисиус получит «Золотой мяч», но не из-за игры с «Боруссией», а из-за прошлого сезона. Этот хет-трик поможет ему выиграть в следующем году»

Карло Анчелотти рассказал о камбэке «Реала» в матче с «Боруссией» в ЛЧ.

«Мадрид » уступал со счетом 0:2 до 60-й минуты матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов , а затем победил – 5:2. Винисиус Жуниор сделал хет-трик.

– Было предельно ясно, что нам нужно делать, и команда хорошо справилась во втором тайме, сыграла более качественно. Это был лучший второй тайм в этом сезоне.

– Что было не так в первом тайме?

– Первый тайм мы начали с небольшой интенсивностью, команда была организована, но играла с низким блоком, без прессинга, соперник хорошо контролировали все в первом тайме.

У нас было два попадания в перекладину, но мы выглядели слишком робкими. Эта команда показала, что рискуя может оказать давление на соперника, и у нас есть для этого ресурсы.

– О чем говорили в перерыве с игроками?

– Я считаю, что думать в перерыве о том, чтобы забить три гола – это утопия. Надо концентрироваться на мелких деталях, начинать сильно прессинговать, не давать сопернику делать передачи, самим совершать хорошие прострелы, выигрывать единоборства… Когда выигрываешь единоборства и делаешь хорошие пасы, динамика игры может измениться, и она изменилась с первым нашим голом.

– Оцените игру Винисиуса.

– Редко когда игроки проводят второй тайм так, как провел он сегодня. Он сыграл с необычайной энергией и характером.

– Он получит «Золотой мяч»?

– Я думаю, что он его выиграет, но не из-за сегодняшнего вечера, а из-за того, что он сделал в прошлом сезоне, что помогло нам выиграть Лигу чемпионов. Эти три гола помогут ему победить в следующем году, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти .

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