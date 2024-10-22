Замруководителя администрации Путина смотрел матч ЦСКА в перерыве на саммите БРИКС в Казани. Орешкин – председатель совета директоров клуба (SHOT)

Замруководителя администрации президента РФ смотрел матч ЦСКА на саммите БРИКС.

ЦСКА сегодня дома обыграл «Ахмат » (1:0) в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России и вышел в плей-офф турнира.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

Председатель совета директоров ЦСКА и заместитель руководителя Администрации президента России Владимира Путина Максим Орешкин следил за ходом игры в перерывах между двусторонними встречами, сообщает телеграм-канал SHOT.

Добавим, что ранее Орешкин был назначен спецпредставителем президента по финансово-экономическому сотрудничеству со странами БРИКС.