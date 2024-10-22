ЦСКА выиграл 5 матчей подряд, пропустив один гол

ЦСКА одержал 5 побед подряд при одном пропущенном голе.

Команда тренера Марко Николича обыграла «Ахмат » (1:0) дома в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ранее ЦСКА в Мир РПЛ победил «Ахмат» (3:0), «Динамо» Москва (2:1) и «Динамо» Махачкала (1:0), а также обыграл «Пари НН» в Кубке (2:0).

26 октября армейцы примут «Факел», а 2 ноября – «Спартак».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат».