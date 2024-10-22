ЦСКА выиграл 5 матчей подряд, пропустив один гол
ЦСКА одержал 5 побед подряд при одном пропущенном голе.
Команда тренера Марко Николича обыграла «Ахмат» (1:0) дома в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Ранее ЦСКА в Мир РПЛ победил «Ахмат» (3:0), «Динамо» Москва (2:1) и «Динамо» Махачкала (1:0), а также обыграл «Пари НН» в Кубке (2:0).
26 октября армейцы примут «Факел», а 2 ноября – «Спартак».
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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