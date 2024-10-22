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Дмитрий Губерниев: «Футбольным комментаторам желаю прибавлять и брать пример с программы «Биатлон с Губерниевым». Карпину пожелаю снисходительно относиться к моим коллегам»

Дмитрий Губерниев отреагировал на критику комментаторов Валерием Карпиным.

Главный тренер сборной России критически оценил уровень российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

– Справедлива ли критика Карпина в адрес футбольных комментаторов? Валерий Георгиевич сказал, что выключает звук на телевизоре во время матчей.

– Валерий Георгиевич из тех людей, которые на футболе звук выключают, а на биатлоне делает его погромче. Это мы все знаем. Я с Карпиным общался много, мы с ним продолжаем быть на связи.

Может быть, сейчас общаемся не так часто, как раньше, но он всегда относился к удовольствиям умозрительно. Но я хочу сказать, что нужно людям прибавлять по такой оценке тренера сборной. Если уж ты берешься анализировать, так анализируй, как в программе «Биатлон с Губерниевым». Это понятно.

Тем не менее я хочу поддержать комментаторов футбольных. Они есть и замечательные, как и в любой профессии. Но к нам ко всем критика отчасти справедлива. Мы должны становиться лучше.

Но вот был случай, когда коллега Аршавин сидел в студии с Талалаевым и сказал одному комментатору футбольному: «Мы-то с Андреем играли, а ты где играл?» Это было весело и смешно.

Но необязательно было где-то играть для того, чтобы хорошо комментировать футбол, вспомним хотя бы незабвенного Васю Уткина. Поэтому футбольным комментаторам желаю прибавлять и брать пример с программы «Биатлон с Губерниевым».

– А Валерию Георгиевичу чего пожелаете?

– Карпину по-прежнему пожелаю делать погромче звук на биатлоне и все-таки иногда снисходительно относиться к моим футбольным коллегам, – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoРостов
logoАндрей Аршавин
logoАндрей Талалаев
logoВасилий Уткин
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoДмитрий Губерниев
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