Казанский о словах Карпина про комментаторов: «Ни секунды не расстраивают. Мы тоже скептически относимся к мастерству некоторых наших футболистов»
Главный тренер сборной России критически оценил уровень российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».
«Это мнение. Оно справедливо, потому что субъективно. Не расстраивает ли скептическое отношение тренера сборной к комментаторам? Ни секунды. Мы тоже скептически относимся к мастерству некоторых наших футболистов.
Что касается слов, что комментатор должен только говорить, кто кому передает мяч, то он имел в виду, что так устроено в Испании. Комментатор должен комментировать футбол. С чем тут можно спорить? А вот как – тут нет универсального ответа. Потому что профессия творческая. Оценки техники и деталей – прерогатива экспертов-комментаторов. В отличие от хоккея, такого института у нас, к сожалению, нет», – сказал спортивный комментатор.
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