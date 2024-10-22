Казанский о словах Карпина про комментаторов: «Ни секунды не расстраивают. Мы тоже скептически относимся к мастерству некоторых наших футболистов»

Денис Казанский отреагировал на слова Валерия Карпина о комментаторах.

Главный тренер сборной России критически оценил уровень российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол . Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Это мнение. Оно справедливо, потому что субъективно. Не расстраивает ли скептическое отношение тренера сборной к комментаторам? Ни секунды. Мы тоже скептически относимся к мастерству некоторых наших футболистов.

Что касается слов, что комментатор должен только говорить, кто кому передает мяч, то он имел в виду, что так устроено в Испании. Комментатор должен комментировать футбол. С чем тут можно спорить? А вот как – тут нет универсального ответа. Потому что профессия творческая. Оценки техники и деталей – прерогатива экспертов-комментаторов. В отличие от хоккея, такого института у нас, к сожалению, нет», – сказал спортивный комментатор.