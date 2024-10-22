Мостовой о комментаторах: «Смешно смотреть, как они переобуваются. Просто ужас. Они себя возносят в футболе за счет людей, которым подлизывают»
Главный тренер сборной России критически оценил уровень российских комментаторов: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».
– Я уже много раз говорил то, что сказал Карпин (смеется). Другое дело, что на этом делают акцент, потому что он – тренер сборной и «Ростова». Когда Мостовой говорит правду, многие говорят, что он критикует.
Мне смешно смотреть, как комментаторы переобуваются. Просто ужас, смешно. Понятно, что они себя возносят в футболе за счет людей, которым подлизывают.
– Есть комментаторы, чья работа вам нравится?
– Их немного, кто нормально комментирует. Вы комментируйте футбол, что вы говорите? Все измеряется сейчас лайками и деньгами. Они во время матчей профессиональных команд говорят о медийном футболе. Это же смешно. Как в шоу-бизнесе: кто бездарнее, того стараются тянуть, – со смехом сказал экс-хавбек сборной России.
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