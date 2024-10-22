Месси стал лучшим игроком октября в МЛС. У форварда «Интер Майами» 5 голов и ассист в 3 матчах

Лионель Месси признан лучшим футболистом октября в МЛС.

37-летний форвард сборной Аргентины и «Интер Майами » забил 5 голов и отдал 1 результативный пас в трех матчах в лиге в этом месяце.

Всего в сезоне Месси забил 20 голов и сделал 16 ассистов. Его подробная статистика – здесь .

Изображение: mlssoccer.com

Месси – уже лучший бомбардир в истории «Майами». А «Интер» побил рекорд по очкам и залетел на клубный ЧМ