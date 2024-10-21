  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Adidas выпустил коллекцию с участием Месси и рэпера Bad Bunny из Пуэрто-Рико. В нее вошли кастомизированные Adidas Gazelle и бутсы F50
Фото
2

Adidas выпустил коллекцию с участием Месси и рэпера Bad Bunny из Пуэрто-Рико. В нее вошли кастомизированные Adidas Gazelle и бутсы F50

Adidas разработал коллекцию с участием Лионеля Месси и рэпера Bad Bunny.

Коллекция Bad Bunny & Messi включает в себя Adidas Gazelle, одну из самых знаковых пар обуви бренда, которая появилась в 1966 году, а также бутсы F50, которые Месси носил на протяжении всей карьеры. 

Коллекция, выходящая в субботу, была представлена публике на специальном мероприятии в Нью-Йорке. Она содержит уникальные штрихи, отсылающие к обеим знаменитостям, а также посвящена латиноамериканскому сообществу. Кроссовки выполнены в винтажном стиле, отсылая к оригинальным Adidas Gazelle, а подписи сбоку гласят «Benito» и «Leo» вместо «Bad Bunny» и «Messi», что делает их более личными. Подошва бутс выполнена в золоте, напоминая о восьми «Золотых мячах» футболиста. На них также есть синий X сзади и флаги Пуэрто-Рико и Аргентины сбоку. «X» на пятке вдохновлен старыми моделями, но в то же время несет двойной смысл, поскольку X – это римская цифра 10, под этим номером играет Месси.

Отмечается, что аргентинец уже играл в новых бутсах во время матча с «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2) в МЛС, в котором сделал хет-трик, выйдя на замену на 58-й минуте.

Фото: ESPN

Говоря о коллекции, футболист отметил, что «без колебаний присоединился» к работе с Bad Bunny. 

«Нам очень нравится его музыка. Мы следим за ним уже давно, и в плейлистах, которые мы слушаем, всегда есть какая-нибудь его песня. Это часть микса, который всегда играет», – заявил Месси.

В свою очередь музыкант, победивший в шести номинациях на воскресной церемонии премии Billboard Latin Music Awards, рассказал о том, как Месси вдохновляет его на работу.

«Я всегда был поклонником Месси, поэтому сотрудничество с ним – это мечта, ставшая реальностью. Разумеется, я восхищаюсь его талантом и мастерством в игре, но я также видел в нем пример того, как оставаться скромным, позволять своей работе говорить самой за себя и быть сосредоточенным. Его преданность делу и усилия – вот что действительно отличает его от остальных, и это то, чему я пытался подражать», – отметил Bad Bunny.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoЗолотой мяч
logoadidas
logoИнтер Майами
logoстиль
музыка
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роднина о поддержке клубов государством: «За 30 лет можно научиться зарабатывать. Если бизнес не приносит прибыль, его банкротят, продают или передают»
1421 минуту назад
Тюкавин, Сергеев и Кривцов – финалисты премии «Джентльмен года»-2024
232 минуты назад
«Динамо» летом отказалось от Антона Миранчука из-за высоких требований. В клубе опасались, что большая зарплата может сказаться на атмосфере («Матч ТВ»)
444 минуты назад
«Алавес» готов пригласить Мостового на стажировку: «Нет проблем, чтобы он проанализировал наши тренировки»
3152 минуты назад
Петржела о натурализации Сантоса: «Катастрофа для всего русского спорта. Нужно спрашивать в РФС, потому что это не нормально. В сборной должны играть российские ребята, зачем там бразилец?»
55сегодня, 15:01
Дэдпул Рейнольдс или Галицкий – кто автор цитаты про свой клуб?
сегодня, 15:00Спецпроект
Семшов о том, что Барко пнул сумки после замены в игре с «Краснодаром»: «Легионер второго класса – и такое поведение. Нужно уважать нашу страну»
64сегодня, 14:41
Анчелотти извинился перед судьей матча с «Сельтой» за спор с ним: «Я был не прав»
12сегодня, 14:27
Александр Тихонов о натурализации Сантоса: «На легионерах мы не вывезем. Уничтожили баскетбол, это происходит везде. Говорим о патриотизме, о российском спорте – об этом надо думать»
50сегодня, 14:15
Попугай экс-арбитра Пахареса начал петь гимн «Реала», когда рефери был в эфире El Chiringuito. Судья шикал на птицу
66сегодня, 14:12
Ко всем новостям
Последние новости
Куртуа об игре «Реала»: «Все не так плохо, как вы представляете. Некоторые игроки ушли – адаптация происходит не за месяц и не за два. Мы справимся»
1 минуту назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Айна», «Аль-Наср» Роналду сыграет во вторник, «Шанхай» Слуцкого – в среду
12 минуты назадLive
Первая лига. «Торпедо» разгромило «Тюмень», «Арсенал» играет с «Чайкой»
243 минуты назадLive
Анчелотти о Мбаппе: «Предпочитаю, чтобы он забивал, а не прессинговал. Прошу то же, что и у Бензема»
528 минут назад
Корнеев о натурализации Сантоса: «Прекрасное событие для России. Высококлассный футболист, личность с сильным характером»
942 минуты назад
LEON Вторая лига Б. «Чертаново» принимает «Знамя Труда»
3сегодня, 15:01Live
Канчельскис о «Спартаке»: «Из года в год повторятся одна и та же история. В Станковиче нет ничего выдающегося, не назову ни одну его сильную сторону»
6сегодня, 14:58
«Реал» перед «Боруссией» и «Барсой» вернулся к схеме с двумя центральными защитниками. С «Сельтой» Тчуамени был третьим, когда команда владела мячом
3сегодня, 14:57
Анчелотти об отказе «Боруссии» от тренировок в Мадриде из-за боязни слежки: «Нет никаких секретов, у меня достаточно данных, чтобы оценить соперника. Можно посмотреть каждый их матч»
3сегодня, 14:32
Микель Мерино: «Выиграть ЛЧ в «Арсенале» было бы потрясающе, но предстоит долгий путь. Это должно быть целью – начнем с завтрашней победы»
3сегодня, 14:18