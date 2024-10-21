Adidas выпустил коллекцию с участием Месси и рэпера Bad Bunny из Пуэрто-Рико. В нее вошли кастомизированные Adidas Gazelle и бутсы F50

Adidas разработал коллекцию с участием Лионеля Месси и рэпера Bad Bunny.

Коллекция Bad Bunny & Messi включает в себя Adidas Gazelle, одну из самых знаковых пар обуви бренда, которая появилась в 1966 году, а также бутсы F50, которые Месси носил на протяжении всей карьеры.

Коллекция, выходящая в субботу, была представлена публике на специальном мероприятии в Нью-Йорке. Она содержит уникальные штрихи, отсылающие к обеим знаменитостям, а также посвящена латиноамериканскому сообществу. Кроссовки выполнены в винтажном стиле, отсылая к оригинальным Adidas Gazelle, а подписи сбоку гласят «Benito» и «Leo» вместо «Bad Bunny» и «Messi», что делает их более личными. Подошва бутс выполнена в золоте, напоминая о восьми «Золотых мячах» футболиста. На них также есть синий X сзади и флаги Пуэрто-Рико и Аргентины сбоку. «X» на пятке вдохновлен старыми моделями, но в то же время несет двойной смысл, поскольку X – это римская цифра 10, под этим номером играет Месси .

Отмечается, что аргентинец уже играл в новых бутсах во время матча с «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2) в МЛС , в котором сделал хет-трик , выйдя на замену на 58-й минуте.

Фото: ESPN

Говоря о коллекции, футболист отметил, что «без колебаний присоединился» к работе с Bad Bunny.

«Нам очень нравится его музыка. Мы следим за ним уже давно, и в плейлистах, которые мы слушаем, всегда есть какая-нибудь его песня. Это часть микса, который всегда играет», – заявил Месси.

В свою очередь музыкант, победивший в шести номинациях на воскресной церемонии премии Billboard Latin Music Awards, рассказал о том, как Месси вдохновляет его на работу.

«Я всегда был поклонником Месси, поэтому сотрудничество с ним – это мечта, ставшая реальностью. Разумеется, я восхищаюсь его талантом и мастерством в игре, но я также видел в нем пример того, как оставаться скромным, позволять своей работе говорить самой за себя и быть сосредоточенным. Его преданность делу и усилия – вот что действительно отличает его от остальных, и это то, чему я пытался подражать», – отметил Bad Bunny.