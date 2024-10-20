«Интер Майами» Месси набрал рекордные 74 очка в регулярке МЛС

«Интер Майами» установил рекорд по набранным очкам в регулярном чемпионате МЛС.

В заключительном матче регулярного чемпионата клуб из Флориды, досрочно выигравший регулярный чемпионат, победил «Нью-Инглэнд Революшн » со счетом 6:2. Лионель Месси отметился хет-триком.

По итогам сезона «Интер Майами » набрал 74 очка, установив новый рекорд МЛС. Команда превзошла достижение «Нью-Ингленд Революшн», набравшего 73 очка в сезоне 2021 года.

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