Месси – лучший бомбардир в истории «Интер Майами» (33 гола). Лео обогнал Кампану (32)
Лионель Месси стал рекордсменом по голам за «Интер Майами».
Форвард забил 33 мяча за клуб из Флориды во всех турнирах и побил рекорд Леонардо Кампаны, на счету которого 32 гола.
Сегодня Месси сделал хет-трик в матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2). В 19 играх завершившегося регулярного чемпионата на счету 37-летнего аргентинца 20 голов и 10 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Интер Майами»
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