Месси – лучший бомбардир в истории «Интер Майами» (33 гола). Лео обогнал Кампану (32)

Лионель Месси стал рекордсменом по голам за «Интер Майами».

Форвард забил 33 мяча за клуб из Флориды во всех турнирах и побил рекорд Леонардо Кампаны , на счету которого 32 гола.

Сегодня Месси сделал хет-трик в матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2). В 19 играх завершившегося регулярного чемпионата на счету 37-летнего аргентинца 20 голов и 10 ассистов.