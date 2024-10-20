Месси – уже лучший бомбардир в истории «Майами». А «Интер» побил рекорд по очкам и залетел на клубный ЧМ

Инфантино и Бекхэм выступили с поздравлениями.

«Интер Майами» красиво закрыл регулярный сезон МЛС разгромом «Нью-Инглэнд Революшн» – 6:2. Команда набрала рекордные в истории лиги 74 очка, побив достижение как раз «Нью-Инглэнда», который в 2021-м набрал 73 балла.

На послематчевое празднование приехал президент ФИФА Джанни Инфантино и официально озвучил то, о чем все и так догадывались. Хозяйскую путевку на клубный ЧМ-2025 от США получает «Интер» – на правах победителя регулярки МЛС.

Месси и Суарес покуражились: хет-трик за полчаса игры у Лео и 2+2 у Луиса

«Интер» пропустил уже на второй минуте, а на 34-й неожиданно уступал 0:2. Исторический рекорд оказался под угрозой, но затем за дело взялся Луис Суарес.

Незадолго до перерыва уругваец сделал дубль за три минуты. В обоих случаях вратарь даже не дернулся и просто сопровождал мяч взглядом.

Месси появился на поле только на 57-й минуте. И этого хватило, чтобы забить трижды.

Залетало на любой вкус: ударом издали, выходом почти один на один и замыканием в штрафной. Дважды капитану ассистировал неугомонный Суарес, а один раз Жорди Альба.

Еще один гол на счету Бенха Кремаски. Опасные 0:2 «Интер» превратил в спокойные 6:2.

У Месси второй хет-трик за неделю (и первый в МЛС). Он возглавил гонку бомбардиров в истории клуба

Аргентинец продолжает переписывать историю «Интер Майами».

● Уже лучший бомбардир в недолгой истории клуба : 33 гола в 36 матчах. Совсем рядом 24-летний эквадорец Леонардо Кампана, но он провел намного больше игр: 32 мяча в 98 матчах. Суарес с 24 голами в 34 играх пока гонится за Гонсало Игуаином (29 в 70).

● У Месси второй хет-трик за неделю – ранее он забил три гола за сборную в ворота Боливии (6:0). При этом у Лео первый хет-трик в МЛС – до этого забивал трижды за «Интер» только в Кубке лиг и Кубке США.

Аргентинец сократил отставание от Криштиану Роналду по числу хет-триков: 59 против 66. При этом в 29 случаях португалец забивал как минимум один мяч с пенальти, у Месси таких игр 12.

● «Интер Майами» – первая команда в истории МЛС , у которой несколько игроков забили за сезон 20 голов и больше . У Месси 20+10 в 19 матчах, у Суареса – 20+9 в 27 играх. Они заняли второе место в гонке снайперов после Кристиана Бентеке из «Ди Си» – 23 гола в 30 матчах.

Но по гол+пас Месси лучший, несмотря на то, что сыграл намного меньше.

Клубный ЧМ откроют в Майами на стадионе НФЛ

После победы «Интер» отметил победу в регулярке и побитый рекорд по очкам. Месси поднял трофей вместе с Серджи Бускетсом и вратарем Дрейком Кэллендером.

Все окрасилось в розовые цвета.

С речью выступил совладелец клуба Дэвид Бекхэм . Отметил роль тренера Херардо Мартино и капитана Лионеля Месси. И напомнил о ближайших целях:

« Сегодня мы празднуем, а завтра готовимся к пятнице, старту плей-офф. Как сказал мой партнер и друг Хорхе Мас, речь всегда была о создании истории для Майами. Это всегда было связано с семьей, la familia, нашими людьми на этом стадионе. Речь идет о вас, ребята, потому что вы поддерживали нас в трудные времена, и вы поддерживаете нас в хорошие времена».

Подъехал на церемонию и босс ФИФА Джанни Инфантино , который не только подтвердил, что « Интер» летом сыграет на клубном ЧМ, но и объявил, что команда Месси откроет турнир. Матч открытия примет 65-тысячный « Хард Рок Стэдиум» в Майами – обычно там играет клуб НФЛ « Майами Долфинс», а в 2026-м арена примет футбольный ЧМ.

« Какой невероятный клуб вы создали здесь вместе с фанатами и игроками. Майами любит футбол. Мир любит футбол и мир любит Майами!» – раздавал комплименты Инфантино. Он, конечно, очень доволен, что удалось затащить «Интер» на клубный ЧМ, еще и по относительно спортивному принципу. Участие Месси и остальных звезд «Майами» сильно повысит привлекательность проблемного турнира .

Но пока у «Интера» другая задача – победа в плей-офф, который стартует уже в следующую пятницу. В соперниках победитель предварительного раунда уайлд-кард: либо « Монреаль», либо « Атланта». Команда Алексея Миранчука чудом заскочила в плей-офф в последнем туре.

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Фото: Gettyimages /Carmen Mandato / Staff