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Кирша удалили в 1-м тайме матча со «Спартаком». Защитник «Динамо» Махачкала столкнулся с Зориным

Игрока «Динамо» Махачкала удалили в первом тайме матча со «Спартаком».

20-летний защитник хозяев Илья Кирш получил прямую красную карточку на 36-й минуте матча заключительного тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России против красно-белых от арбитра Павла Шадыханова.

Кирш столкнулся с 20-летним хавбеком «Спартака» Даниилом Зориным, который рвался к воротам «Динамо».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура Пути РПЛ (0:0, перерыв).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoсудьи
Павел Шадыханов
logoДинамо Махачкала
logoДаниил Зорин
logoИлья Кирш
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