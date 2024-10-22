Кирша удалили в 1-м тайме матча со «Спартаком». Защитник «Динамо» Махачкала столкнулся с Зориным
Игрока «Динамо» Махачкала удалили в первом тайме матча со «Спартаком».
20-летний защитник хозяев Илья Кирш получил прямую красную карточку на 36-й минуте матча заключительного тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России против красно-белых от арбитра Павла Шадыханова.
Кирш столкнулся с 20-летним хавбеком «Спартака» Даниилом Зориным, который рвался к воротам «Динамо».
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура Пути РПЛ (0:0, перерыв).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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