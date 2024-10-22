Мусиала может восстановиться к матчу с «Барсой» – хавбек «Баварии» не играл со «Штутгартом из-за проблем с тазобедренным суставом. Станишич вернулся к тренировкам впервые с августа
Джамал Мусиала может восстановиться к матчу с «Барселоной».
Полузащитник «Баварии», пропустивший матч со «Штутгартом» в Бундеслиге из-за проблем с тазобедренным суставом, усиленно работает над восстановлением, чтобы принять участие в матче Лиги чемпионов в среду, передает журналист Флориан Плеттенберг. Также сообщается, что Мусиала близок к подписанию нового крупного контракта с мюнхенцами до 2029 или 2030 года.
Bild также сообщает о возвращении к тренировкам Йосипа Станишича – хорват не играл с августа из-за надрыва боковой связки правого колена. На последнем занятии защитник «Баварии» провел на поле около 15 минут под контролем специалиста по реабилитации. Возвращение Станишича на поле ожидается в ноябре.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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