Мостовой об отмене стажировки из-за интервью: «Я посмеялся, ничего страшного. В руководстве «Спартака» есть нефутбольные люди, которые не соблюдают футбольные манеры»

Александр Мостовой прокомментировал решение «Спартака» отменить стажировку.

Ранее Сергей Овчинников рассказал , что московский клуб отказал Мостовому: «Александр дал какое-то интервью, по-моему. Академия РФС договорилась, но стажировки не будет». Красно-белые подтвердили , что отменили стажировку по своей инициативе.

«Я знал об отказе еще когда лежал в больнице. Но там отказывала не команда или Станкович , а руководство клуба. Слышал, что это из-за какого-то интервью. Я посмеялся, ничего страшного тут нет. Есть много команд, в которых можно пройти стажировку.

Никаких вопросов конкретно к Станковичу у меня нет. Есть много команд, где не такое обидчивое руководство. Мы привыкли к руководству «Спартака », где на протяжении многих лет есть нефутбольные люди, которые не соблюдают футбольные манеры и не знают их», – сказал экс-футболист сборной России.