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  • Мостовой об отмене стажировки из-за интервью: «Я посмеялся, ничего страшного. В руководстве «Спартака» есть нефутбольные люди, которые не соблюдают футбольные манеры»
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Мостовой об отмене стажировки из-за интервью: «Я посмеялся, ничего страшного. В руководстве «Спартака» есть нефутбольные люди, которые не соблюдают футбольные манеры»

Александр Мостовой прокомментировал решение «Спартака» отменить стажировку.

Ранее Сергей Овчинников рассказал, что московский клуб отказал Мостовому: «Александр дал какое-то интервью, по-моему. Академия РФС договорилась, но стажировки не будет». Красно-белые подтвердили, что отменили стажировку по своей инициативе.

«Я знал об отказе еще когда лежал в больнице. Но там отказывала не команда или Станкович, а руководство клуба. Слышал, что это из-за какого-то интервью. Я посмеялся, ничего страшного тут нет. Есть много команд, в которых можно пройти стажировку.

Никаких вопросов конкретно к Станковичу у меня нет. Есть много команд, где не такое обидчивое руководство. Мы привыкли к руководству «Спартака», где на протяжении многих лет есть нефутбольные люди, которые не соблюдают футбольные манеры и не знают их», – сказал экс-футболист сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoЧемпионат.com
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