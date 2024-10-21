Мостовой об отмене стажировки из-за интервью: «Я посмеялся, ничего страшного. В руководстве «Спартака» есть нефутбольные люди, которые не соблюдают футбольные манеры»
Ранее Сергей Овчинников рассказал, что московский клуб отказал Мостовому: «Александр дал какое-то интервью, по-моему. Академия РФС договорилась, но стажировки не будет». Красно-белые подтвердили, что отменили стажировку по своей инициативе.
«Я знал об отказе еще когда лежал в больнице. Но там отказывала не команда или Станкович, а руководство клуба. Слышал, что это из-за какого-то интервью. Я посмеялся, ничего страшного тут нет. Есть много команд, в которых можно пройти стажировку.
Никаких вопросов конкретно к Станковичу у меня нет. Есть много команд, где не такое обидчивое руководство. Мы привыкли к руководству «Спартака», где на протяжении многих лет есть нефутбольные люди, которые не соблюдают футбольные манеры и не знают их», – сказал экс-футболист сборной России.
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