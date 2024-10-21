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  • Канчельскис об отмене стажировки Мостового в «Спартаке»: «Поступать так с легендой клуба – свинство! Забудьте о чемпионстве – будут пятыми, это их место на ближайшие 5 лет»
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Канчельскис об отмене стажировки Мостового в «Спартаке»: «Поступать так с легендой клуба – свинство! Забудьте о чемпионстве – будут пятыми, это их место на ближайшие 5 лет»

Андрей Канчельскис обвинил «Спартак» в неуважении к Александру Мостовому.

Ранее стало известно, что московский клуб отказал экс-футболисту в тренерской стажировке.

«У «Спартака» свои причуды – это смешно, что они своим легендам стажировку не дают. Но ничего, ведь «Спартак» займет пятое место – это их место в таблице на ближайшие пять лет.

Какое чемпионство? Забудьте об этом! Александр много сделал для красно-белых: отдал здоровье, трофеи выигрывал, и так поступать с ним – это свинство!» – сказал бывший игрок сборной России.

Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Я первый им отказал. Меня никто из клубов звать не должен – должны умолять, чтобы я пришел! Мне что, 20 лет, чтобы меня звали, ###? Делать мне нечего, чтобы напрашиваться»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoАндрей Канчельскис
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