Талалаев готов взять Мостового на стажировку в «Балтику»: «Я за, это большой специалист. Не знаю, устроит ли Александра уровень команды и нашего штаба»

Андрей Талалаев готов взять Александра Мостового на стажировку в «Балтику».

Ранее стало известно , что запланированная стажировка 56-летнего специалиста в «Спартаке» отменена по инициативе клуба.

«Балтика » идет на первом месте в Мелбет Первой лиге.

«Готов ли принять Александра Мостового в качестве стажировки? Безусловно! Это большой специалист, он бы поделился своим опытом, если бы ему это было интересно.

Я всегда за. Тренеры, которые учатся на лицензию Pro, довольно-таки часто находятся у нас на стажировке.

Не знаю, устроит ли уровень «Балтики» и нашего тренерского штаба Александра Мостового. Но никаких вопросов я не вижу», – сказал главный тренер калининградского клуба Андрей Талалаев .

Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Я первый им отказал. Меня никто из клубов звать не должен – должны умолять, чтобы я пришел! Мне что, 20 лет, чтобы меня звали, ###? Делать мне нечего, чтобы напрашиваться»