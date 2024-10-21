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  • Петржела о натурализации Сантоса: «Катастрофа для всего русского спорта. Нужно спрашивать в РФС, потому что это не нормально. В сборной должны играть российские ребята, зачем там бразилец?»
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Петржела о натурализации Сантоса: «Катастрофа для всего русского спорта. Нужно спрашивать в РФС, потому что это не нормально. В сборной должны играть российские ребята, зачем там бразилец?»

Властимил Петржела критически высказался о натурализации Дугласа Сантоса.

Владимир Путин своим указом предоставил защитнику «Зенита» российское гражданство.

«Плохо отношусь к тому, что Сантос получил паспорт РФ. Мне такое не нравится. В российской сборной должны играть российские ребята. Зачем там бразилец? Пусть бразильцы играют в своей команде, а не в сборной России. Это ненормально.

Может, это и поможет «Зениту» с лимитом легионеров, но мне такая политика не нравится. Постоянно говорю, что хочу видеть, как играют в «Зените» молодые русские ребята. Зачем им тогда академия?!

А так, думаю, Дугласа Сантоса вызовут в сборную России, потому что команда все равно ни с кем не может играть – ни с одной нормальной командой. В нынешней ситуации с Россией никто не будет играть. Это катастрофа для всего русского спорта. Зачем России давать паспорт Сантосу? Это нужно спрашивать в РФС, потому что это не нормально. Когда я работал в «Нефтчи», там тоже много иностранных футболистов играло в сборной Азербайджана – это тоже была катастрофа.

Мне такое не нравится. Не знаю страну, где это нормально и играют иностранные игроки. В Бразилии, Чехии, Франции, Германии и Англии такого нет. Везде только свои футболисты. А в России по-другому, но зачем?» – сказал бывший тренер «Зенита».

Сантос сможет выступать за сборную России: «Официальные матчи, сыгранные за сборную до сентября 2020 года, не учитываются. Он сыграл за олимпийскую сборную Бразилии в 2016-м»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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logoсборная Азербайджана по футболу
лимит на легионеров
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