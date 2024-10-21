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  • Александр Тихонов о натурализации Сантоса: «На легионерах мы не вывезем. Уничтожили баскетбол, это происходит везде. Говорим о патриотизме, о российском спорте – об этом надо думать»
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Александр Тихонов о натурализации Сантоса: «На легионерах мы не вывезем. Уничтожили баскетбол, это происходит везде. Говорим о патриотизме, о российском спорте – об этом надо думать»

Александр Тихонов отреагировал на натурализацию Дугласа Сантоса.

Владимир Путин своим указом предоставил защитнику «Зенита» российское гражданство.

«Я категорически против большого наполнения иностранными спортсменами. Мы же уничтожили баскетбол, пригласив всех. Посмотрите, сколько в футболе играет иностранцев, и какой у нас футбол. Мы же видим – это не футбол. И это происходит везде, где много легионеров.

Я еще при Александре Яковлевиче Гомельском сказал: не уничтожайте баскетбол. Могли выиграть Олимпиаду своими? Выиграли. А теперь кругом легионеры. Так же у нас и иностранных граждан пруд пруди – больше, чем коренного населения, это неправильно.

Мы говорим о патриотизме, о российском спорте – так вот, об этом и надо думать. А на легионерах мы не вывезем, мы уничтожим все свое», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Сантос сможет выступать за сборную России: «Официальные матчи, сыгранные за сборную до сентября 2020 года, не учитываются. Он сыграл за олимпийскую сборную Бразилии в 2016-м»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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