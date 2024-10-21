Александр Тихонов о натурализации Сантоса: «На легионерах мы не вывезем. Уничтожили баскетбол, это происходит везде. Говорим о патриотизме, о российском спорте – об этом надо думать»
Владимир Путин своим указом предоставил защитнику «Зенита» российское гражданство.
«Я категорически против большого наполнения иностранными спортсменами. Мы же уничтожили баскетбол, пригласив всех. Посмотрите, сколько в футболе играет иностранцев, и какой у нас футбол. Мы же видим – это не футбол. И это происходит везде, где много легионеров.
Я еще при Александре Яковлевиче Гомельском сказал: не уничтожайте баскетбол. Могли выиграть Олимпиаду своими? Выиграли. А теперь кругом легионеры. Так же у нас и иностранных граждан пруд пруди – больше, чем коренного населения, это неправильно.
Мы говорим о патриотизме, о российском спорте – так вот, об этом и надо думать. А на легионерах мы не вывезем, мы уничтожим все свое», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Сантос сможет выступать за сборную России: «Официальные матчи, сыгранные за сборную до сентября 2020 года, не учитываются. Он сыграл за олимпийскую сборную Бразилии в 2016-м»
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