Александр Тихонов о натурализации Сантоса: «На легионерах мы не вывезем. Уничтожили баскетбол, это происходит везде. Говорим о патриотизме, о российском спорте – об этом надо думать»

Александр Тихонов отреагировал на натурализацию Дугласа Сантоса.

Владимир Путин своим указом предоставил защитнику «Зенита » российское гражданство.

«Я категорически против большого наполнения иностранными спортсменами. Мы же уничтожили баскетбол, пригласив всех. Посмотрите, сколько в футболе играет иностранцев, и какой у нас футбол. Мы же видим – это не футбол. И это происходит везде, где много легионеров.

Я еще при Александре Яковлевиче Гомельском сказал: не уничтожайте баскетбол. Могли выиграть Олимпиаду своими? Выиграли. А теперь кругом легионеры. Так же у нас и иностранных граждан пруд пруди – больше, чем коренного населения, это неправильно.

Мы говорим о патриотизме, о российском спорте – так вот, об этом и надо думать. А на легионерах мы не вывезем, мы уничтожим все свое», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Сантос сможет выступать за сборную России: «Официальные матчи, сыгранные за сборную до сентября 2020 года, не учитываются. Он сыграл за олимпийскую сборную Бразилии в 2016-м»