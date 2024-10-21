Куртуа не считает, что провоцировал фанатов «Атлетико»: «Я уважаю мнение Симеоне, но не разделяю его. Важно, чтобы на стадионе не было насилия»
Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостановили после того, как фанаты «матрасников» стали бросать предметы в Куртуа – голкипер «Реала» помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая фанатов. Игра была возобновлена спустя 15 минут.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил: «Тибо провоцировал людей и смеялся. Провокаторы тоже должны быть наказаны».
«Я уважаю мнение Симеоне, но не разделяю его. У нас разные представления о том, что является провокацией, но органы уже приняли решение, и я больше не хочу об этом говорить.
Важно, чтобы на стадионе не было насилия. В Бельгии я видел именно такую культуру. С теми, кто поддерживает свою команду и создает атмосферу соперничества, у меня нет проблем. Мне это нравится, и это дает мне больше адреналина.
Иногда между игроком и болельщиками возникает что-то вроде игры. У меня нет проблем со скандированиями в мой адрес, и если мы забиваем гол, я могу немного отреагировать», – сказал вратарь «Реала».
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